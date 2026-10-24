The Voice Senior, Fabio Concato e la vera storia su Ti ricordo ancora: il duetto con Arisa è da brividi

Pubblicazione: 24 ottobre alle 12:38

La musica sa trasformare una serata televisiva in un momento capace di lasciare il segno. È quello che è successo a The Voice Senior, dove la ricerca delle voci più interessanti si è intrecciata con un ritorno molto atteso e un duetto sorprendente. Protagonisti Fabio Concato e Arisa, che hanno regalato al pubblico un’esibizione ricca di emozione. La puntata non è stata soltanto spettacolo, tra le audizioni e le storie dei concorrenti, è emerso anche un messaggio importante contro i pregiudizi. I coach sono tornati a concentrarsi sulla sfida che anima il programma, individuare i talenti capaci di distinguersi per voce, personalità e sensibilità.

, accolto da un entusiasmo travolgente., dopo un periodo lontano dalle scene dovuto a problemi di salute. La sua presenza non è legata soltanto alla voglia di tornare a cantare davanti al pubblico, Concato è lì anche per sostenere Claudio, un suo amico che ha scelto di presentarsi alle audizioni proprio con Ti ricordo ancora. La performance conquista la platea, che lo accoglie con una lunga ovazione, e offre ai coach l’occasione di approfondire la storia di una delle canzoni più personali del repertorio dell’artista.

Interpellato sulla genesi del brano, Concato racconta un episodio risalente alla sua infanzia. Tutto nasce da una carezza ricevuta da un compagno durante i primi anni di scuola, un gesto spontaneo, espressione dell’affetto tra due bambini, che all’epoca aveva lasciato senza parole la maestra. Per il cantautore non c’era nulla di sbagliato in quella dimostrazione di amicizia, ma la reazione dell’adulta rivela quanto anche un gesto innocente possa essere interpretato attraverso il filtro dei pregiudizi. Il racconto diventa una riflessione sull’omofobia e sui limiti culturali che possono condizionare il modo in cui si guarda agli altri. Fiorella Mannoia interviene sottolineando proprio il contrasto tra la naturalezza dei bambini e le chiusure del mondo adulto.

La serata regala poi un altro momento musicale di grande intensità, quando Arisa raggiunge Concato per cantare insieme Rosalina. L’incontro tra le due voci trasforma la puntata in un’occasione speciale, dimostrando come The Voice Senior possa andare oltre la competizione e valorizzare la musica come spazio di condivisione. Il duetto si inserisce nel percorso di una trasmissione in cui le storie personali hanno un peso importante quanto le qualità vocali, ogni concorrente porta con sé un vissuto diverso, mentre i coach devono riconoscere le interpretazioni in grado di distinguersi e convincerli a puntare su nuovi talenti.

L' anno prossimo sostituiranno arisa con Concato.. #TheVoiceSenior — Gulliver (@gulliver113) October 23, 2026