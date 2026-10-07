The Voice Senior 2026: quando inizia, le novità, i giudici e l'arrivo di Fiorella Mannoia

Pubblicazione: 07 ottobre alle 11:31

L'attesa è ufficialmente finita per i fan del talent show più empatico della televisione italiana. The Voice Senior torna in onda su Rai1 a partire da venerdì 9 ottobre, pronto a riempire le case di buona musica, leggerezza e storie di vita straordinarie. Alla conduzione troviamo ancora una volta la regina del prime time, Antonella Clerici, pronta a fare da guida e "tifosa" d'eccezione per i concorrenti.

La formula del programma rimane quella che il pubblico ha imparato ad amare nel corso degli anni: un perfetto mix tra la competizione canora e il racconto umano di artisti over 60 che inseguono una passione mai sopita. Al centro di tutto ci sono le leggendariel'estensione e il timbro vocale dei partecipanti, senza farsi influenzare dall'aspetto estetico o dall'età.

La vera scossa di questa edizione arriva però dalle poltrone rosse. Accanto ai confermatissimi Clementino, Arisa, Nek e Rocco Hunt, fa il suo ingresso trionfale una new entry d'eccezione: Fiorella Mannoia. L'amatissima cantautrice eredita il posto di Loredana Bertè, portando nel team una dose massiccia di storia della musica italiana, sensibilità e autorevolezza.

Recentemente la cantante ha rivelato perché ha accettato di partecipare all'amato talent. Ha poi spiegato i motivi per cui Loredana Bertè ha deciso di lasciare il suo posto nel programma. Durante la presentazione alla stampa, i coach hanno sottolineato quanto lavorare a The Voice Senior sia un'esperienza unica e rigenerante.

Come spiegato dalla stessa Mannoia, la bellezza di questo talent risiede nel fatto che nessuno dei concorrenti si sta giocando il proprio futuro professionale: si sale sul palco per il puro piacere di condividere un sogno. Non mancano i colpi di scena e la competizione accesa tra i giudici, pronti a contendersi i talenti migliori a suon di "arringhe" persuasive.

Confermati anche i pulsanti strategici che arricchiscono il gioco, come il tasto Blocco per fermare gli avversari e la Seconda Chance, preziosa ancora di salvezza per chi stecca la prima esibizione a causa dell'emozione. Il conto alla rovescia è partito: l'appuntamento con la prima puntata di The Voice Senior è fissato per venerdì 9 ottobre in prima serata su Rai1.