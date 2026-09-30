Fiorella Mannoia rompe il silenzio: ecco perché Loredana Bertè lascia The Voice Senior

Pubblicazione: 30 settembre alle 15:38

La settima edizione di The Voice Senior sta per tornare su Rai 1, ma ancor prima del debutto previsto per venerdì 9 ottobre, una notizia ha già acceso i riflettori: Loredana Bertè non ci sarà. Al suo posto, nella poltrona rossa che l'ha vista protagonista fin dalla prima edizione nel 2020, siederà Fiorella Mannoia. Un cambio che ha inevitabilmente alimentato curiosità, speculazioni e anche qualche polemica sui social.





Ma cosa è successo davvero?, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni,, mettendo fine a ogni possibile interpretazione malevola: "Non si pensi che le ho fregato il posto. È stata una scelta sua". Parole nette, pronunciate con la consueta franchezza della cantante romana, che ha voluto prendere le distanze da qualsiasi ricostruzione secondo cui l'avvicendamento sarebbe stato imposto dalla produzione o frutto di dinamiche poco trasparenti.e comprensibile:, sui concerti, sulla dimensione che ha sempre rappresentato il cuore pulsante della sua carriera. "Vuole tornare sui palchi",, restituendo così il senso di una scelta professionale precisa, maturata dalla stessa artista calabrese dopo anni di intensa attività televisiva.

L'assenza dalla versione Senior del talent show non significa però un addio definitivo alla famiglia di The Voice. Loredana Bertè tornerà infatti regolarmente come coach a The Voice Kids, la versione dedicata ai concorrenti più giovani, prevista su Rai 1 a gennaio. "Lei farà solo The Voice Kids", ha confermato la Mannoia, chiarendo così che si tratta di una riorganizzazione degli impegni, non di una rottura con il programma o con la Rai.



