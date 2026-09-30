Fiorella Mannoia rompe il silenzio: ecco perché Loredana Bertè lascia The Voice Senior
Fiorella Mannoia chiarisce il suo arrivo a The Voice Senior al posto di Loredana Bertè: "Non le ho rubato il posto, è stata una sua scelta per tornare ai concerti"
La settima edizione di The Voice Senior sta per tornare su Rai 1, ma ancor prima del debutto previsto per venerdì 9 ottobre, una notizia ha già acceso i riflettori: Loredana Bertè non ci sarà. Al suo posto, nella poltrona rossa che l'ha vista protagonista fin dalla prima edizione nel 2020, siederà Fiorella Mannoia. Un cambio che ha inevitabilmente alimentato curiosità, speculazioni e anche qualche polemica sui social.
La verità, secondo quanto raccontato dalla Mannoia, è molto più semplice e comprensibile: Loredana Bertè avrebbe manifestato il desiderio di tornare a concentrarsi sulla musica dal vivo, sui concerti, sulla dimensione che ha sempre rappresentato il cuore pulsante della sua carriera. "Vuole tornare sui palchi", ha spiegato Fiorella, restituendo così il senso di una scelta professionale precisa, maturata dalla stessa artista calabrese dopo anni di intensa attività televisiva.
L'assenza dalla versione Senior del talent show non significa però un addio definitivo alla famiglia di The Voice. Loredana Bertè tornerà infatti regolarmente come coach a The Voice Kids, la versione dedicata ai concorrenti più giovani, prevista su Rai 1 a gennaio. "Lei farà solo The Voice Kids", ha confermato la Mannoia, chiarendo così che si tratta di una riorganizzazione degli impegni, non di una rottura con il programma o con la Rai.
Nel frattempo, dietro la decisione di Loredana Bertè di concentrarsi maggiormente sulla musica potrebbe celarsi anche un altro progetto importante. Secondo alcune indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi e musicali, la cantante sarebbe decisa a tornare al Festival di Sanremo. La kermesse musicale ha segnato momenti fondamentali della carriera della sorella di Mia Martini, e l'ipotesi di una sua partecipazione alla prossima edizione, la prima sotto la direzione artistica di Stefano De Martino, ha già acceso la fantasia dei fan.
Al momento non ci sono conferme ufficiali e l'eventuale partecipazione resta solo un rumor, ma i bene informati sussurrano che alcuni brani sarebbero già stati presentati al nuovo direttore artistico. Se così fosse, l'uscita da The Voice Senior assumerebbe un significato ancora più chiaro: non un allontanamento dalle scene, ma una riorganizzazione strategica degli impegni in vista di un ritorno importante sul palco dell'Ariston.