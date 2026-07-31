The Walking Dead arriva su Netflix anche in Italia: accordo da 500 milioni tra AMC e la piattaforma

Pubblicazione: 31 luglio alle 08:45

The Walking Dead continua a essere un colosso dello streaming, sedici anni dopo il suo debutto. Netflix e AMC hanno appena siglato un accordo da 500 milioni di dollari che ridefinisce la disponibilità dell'intero universo zombi per i prossimi cinque anni, a partire dal 2027. Una mossa che conferma quanto la serie basata sul fumetto di Robert Kirkman sia ancora centrale nelle strategie delle piattaforme di streaming, nonostante la serie madre si sia conclusa nel 2022.

L'accordo non riguarda solo la serie originale che ha lanciato. Il pacchetto comprende ben sei spinoff:. In totale, parliamo diche rappresentano uno dei franchise più longevi e redditizi nella storia della televisione moderna.

La novità più significativa per il pubblico statunitense è che The Walking Dead sarà disponibile per la prima volta su AMC Plus. Dal 2011, Netflix era stata la casa esclusiva della serie negli Stati Uniti, ma questa co-esclusività segna un cambio di rotta strategico. Per AMC, portare finalmente il proprio titolo di punta sulla propria piattaforma streaming rappresenta un traguardo importante, un modo per valorizzare il servizio proprietario e offrire agli abbonati l'intero catalogo zombie senza dover cercare altrove.

“The Walking Dead” franchise will stream on both Netflix and AMC+ beginning in 2027 as part of a new five-year, $500 million licensing deal.



Netflix has held the exclusive U.S. streaming rights for “The Walking Dead” since 2011. The new deal will allow AMC+ to stream the main… pic.twitter.com/gC3WnyvBXl — Variety (@Variety) July 30, 2026

Ma l'espansione non si ferma ai confini americani. L'universo di The Walking Dead approderà su Netflix in Regno Unito, Italia, Australia e Nuova Zelanda, oltre ad altri territori che verranno annunciati. Una mossa che trasforma Netflix in un hub globale per il franchise, rendendo accessibili tutte le serie a un pubblico internazionale molto più ampio di prima. Lori Conkling, vicepresidente delle licenze di Netflix, ha sottolineato come il pubblico continui a scoprire e amare la serie dopo quasi quindici anni, e come questo accordo permetterà di raggiungere nuovi fan in tutto il mondo.

, ha celebrato l'espansione definendo l'accordo "un risultato fantastico per le nostre aziende, per i fan e per questa IP senza tempo". Le sue parole evidenziano un fatto cruciale:non è solo una serie televisiva, ma un fenomeno culturale che continua a generare valore economico e interesse anche a distanza di anni dalla sua conclusione. Netflix è stata un partner fondamentale nel trasformare, e questo rinnovo conferma la solidità della partnership.

Sul fronte dei contenuti in arrivo, l'universo di The Walking Dead è tutt'altro che fermo. The Walking Dead: Dead City è attualmente in onda con la terza stagione, seguendo le avventure di Maggie e Negan nella New York City post-apocalittica. Lo spinoff con Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan ha dimostrato che c'è ancora molto da raccontare nell'universo zombi, anche dopo la conclusione della serie principale. Norman Reedus tornerà con la quarta e ultima stagione di Daryl Dixon, prevista per il 2027. La serie ha portato l'iconico personaggio in Francia, esplorando nuovi territori geografici e narrativi.

The Walking Dead The Ones Who Live, fonte: AMC

La conferma che si tratterà della stagione finale aggiunge un senso di urgenza per i fan che vogliono scoprire come si concluderà il viaggio del personaggio più amato del franchise. Anche Tales of the Walking Dead, la serie antologica annunciata nel 2023, è ancora in sviluppo. Sebbene non ci siano date precise per nuovi episodi, il formato antologico offre infinite possibilità narrative, permettendo di esplorare storie autoconclusivе in diversi angoli dell'universo zombi.

Scott M. Gimple, chief content officer del franchise, ha confermato di avere grandi piani per il futuro, incluso il possibile ritorno di volti familiari. Un indizio che alimenta le speculazioni dei fan su quali personaggi storici potrebbero tornare nelle prossime produzioni. Questo massiccio accordo di licenza arriva in un momento particolare per l'industria dello streaming. Mentre molte piattaforme cercano di concentrare i contenuti proprietari esclusivamente sui propri servizi, Netflix e AMC hanno scelto una strategia diversa: la co-esclusività.

Questo modello permette ad AMC di valorizzare AMC Plus mantenendo al contempo la presenza su Netflix, che garantisce una visibilità globale impossibile da raggiungere autonomamente. La scelta rivela anche quanto sia ancora importante il catalogo per le piattaforme streaming. The Walking Dead non produce più nuovi episodi della serie madre dal 2022, eppure continua ad attrarre nuovi spettatori e a generare visualizzazioni costanti. È un esempio di come i contenuti di qualità mantengano il loro valore nel tempo, diventando titoli di catalogo fondamentali per le strategie di retention degli abbonati.

The Walking Dead, fonte: AMC

L'accordo quinquennale garantisce stabilità sia ai fan che alle piattaforme. Gli spettatori sapranno dove trovare i loro episodi preferiti fino al 2032, mentre Netflix e AMC possono pianificare strategie promozionali e di marketing a lungo termine. In un'epoca di contenuti che appaiono e scompaiono dalle piattaforme con frequenza sconcertante, cinque anni di certezza rappresentano un lusso raro.

Il fenomeno The Walking Dead dimostra che nell'era dello streaming la longevità conta ancora. A sedici anni dal debutto, la serie continua a essere un asset strategico capace di muovere investimenti da mezzo miliardo di dollari. E mentre Norman Reedus è già in trattative per continuare a interpretare Daryl Dixon anche oltre i progetti attualmente annunciati, è evidente che l'universo creato da Robert Kirkman abbia ancora un futuro davanti a sé.