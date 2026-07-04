The Walking Dead, l'addio di Daryl Dixon non è più così certo: AMC conferma le trattative con Norman Reedus

Pubblicazione: 04 luglio alle 10:00

La saga di Daryl Dixon potrebbe essere tutt'altro che conclusa, a dispetto di quanto dichiarato nelle scorse settimane. Nonostante la quarta stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon sia stata annunciata come capitolo finale dello spinoff dedicato al personaggio interpretato da Norman Reedus, i vertici di AMC hanno appena aperto uno scenario completamente diverso. Dan McDermott, Chief Content Officer e presidente di AMC Studios, ha rivelato in un'intervista esclusiva che le conversazioni con l'attore sono più vive che mai.

"Siamo in discussioni attive con lui proprio ora su cosa dovremmo e possiamo fare per la prossima iterazione di una storia nell'universo di The Walking Dead per Daryl Dixon". - Dan McDermott

La dichiarazione dinon lascia spazio a dubbi sull'affetto del network per il personaggio che ha accompagnato il pubblico fin dal debutto della serie madre nel 2010. "Adoriamo Norman e il personaggio di Daryl Dixon, è chiaramente uno dei preferiti dai fan e la gente lo segue ovunque si trovi", ha spiegato l'executive. Ma è la frase successiva a catturare davvero l'attenzione:

Norman Reedus in The Walking Dead, fonte: AMC

Discussioni già in corso quindi e non semplici ipotesi o vaghe possibilità,che stanno avvenendo in questo momento tra AMC e uno degli attori più iconici della televisione contemporanea. Questo mentreha appena concluso le riprese della, condividendo sui social unin cui ammetteva che questo"colpisce in modo diverso". Un post interpreto da molti come un addio definitivo al personaggio che lo ha reso una star mondiale.

Ma la strategia di AMC per l'universo di The Walking Dead sembra avere altri progetti per il personaggi, con McDermott che non ha avuto problemi ad ammettere che "avremo sempre serie di The Walking Dead sulle nostre piattaforme". La domanda, secondo l'executive, non è se il franchise continuerà, ma piuttosto quante serie verranno prodotte e quali personaggi saranno centrali. Precisiamo proprio in tal senso che, al momento, sono stati confermati due spinoff nel calendario di AMC.

The Walking Dead: Dead City tornerà con la terza stagione il 26 luglio, continuando a esplorare il complesso rapporto tra Maggie di Lauren Cohan e Negan di Jeffrey Dean Morgan. Per quanto riguarda Daryl Dixon, la quarta stagione è prevista per il 2026 ma non ha ancora una data di uscita specifica. Le parole di Dan McDermott confermano quindi che il futuro di Daryl Dixon potrebbe non essersi affatto concluso con la quarta stagione dello spin-off. Dopo oltre quindici anni trascorsi nell'universo di The Walking Dead, il personaggio interpretato da Norman Reedus resta uno dei simboli più riconoscibili dell'intero franchise, motivo per cui AMC sta già valutando come riportarlo sullo schermo anche in nuovi progetti.

Al momento non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nelle future produzioni, ma il network sembra intenzionato a continuare a puntare su uno dei protagonisti più amati dai fan. Una prospettiva che sorprende non poco soprattutto perché, come accennato sopra nell'articolo, solo poche settimane fa Norman Reedus aveva condiviso un messaggio d'addio al termine delle riprese di The Walking Dead: Daryl Dixon, facendo pensare che quello fosse davvero il capitolo conclusivo del suo lungo viaggio nei panni di Daryl. Ma le nuove dichiarazioni di AMC sembrano raccontare una storia molto diversa, ancora tutta da scrivere.