The Walking Dead 3 in arrivo, tutte le ultime anticipazioni: trama e data d'uscita

Pubblicazione: 06 maggio alle 14:00

L'attesa è finita, almeno parzialmente. The Walking Dead: Dead City tornerà con la sua terza stagione nell'estate 2026 su AMC e AMC+: la finestra temporale è stata ufficialmente confermata da Variety, e prima del debutto televisivo i primi due episodi avranno la loro anteprima mondiale al Festival televisivo di Monte Carlo, dove apriranno la manifestazione il 12 giugno 2026. All'evento saranno presenti Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, i due protagonisti della serie, insieme al nuovo showrunner Seth Hoffman. Non è ancora stata comunicata la data precisa di debutto su AMC, ma la logica della programmazione aiuta a restringere il campo: la rete trasmetterà Interview with the Vampire stagione 3 a partire dal 7 giugno, il che rende probabile che Dead City 3 non cominci prima che quella serie abbia completato la sua corsa, collocando il debutto presumibilmente verso la fine dell'estate.

Dove eravamo rimasti: il finale della stagione 2

La terza stagione riparte esattamente da dove si era chiusa la seconda. Maggie Rhee e Negan hanno raggiunto una forma di tregua: dopo anni di odio reciproco, la donna che ha visto il marito Glenn ucciso da Negan e l'uomo che ha vissuto la prigionia e la redenzione come percorso parallelo, hanno deciso di mettere da parte le proprie differenze. L'obiettivo che si sono dati è ambizioso quanto rischioso: costruire una nuova comunità nel cuore di Manhattan. La città devastata dagli zombie, con i suoi grattacieli silenziosi e le sue strade percorse dai morti viventi, diventa il cantiere di questo progetto improbabile.

Negan in The Walking Dead: Dead City. La serie AMC disponibile su Netflix in Italia con la terza stagione. @AMC (MoviestillDB)

Il nuovo showrunner: Seth Hoffman e i suoi episodi

Il problema è che Manhattan non è un posto tranquillo nemmeno in questo mondo post-apocalittico. La, il villain introdotto e sviluppato nel corso della serie, e la, la forza organizzata che controlla il territorio circostante con una logica quasi burocratica e autoritaria, rappresentano minacce concrete a qualsiasi tentativo di costruire qualcosa di stabile. Maggie e Negan si trovano intrappolati tra queste forze, costretti a decidere se riescano davvero a lavorare insieme o se il peso del passato finirà per spezzare tutto.

La terza stagione porta un cambiamento significativo alla guida creativa della serie. Seth Hoffman assume il ruolo di showrunner, il primo cambio di questa natura da quando Dead City è partita nel 2023. Hoffman non è un nome nuovo per il franchise: è stato co-sceneggiatore e produttore esecutivo di The Walking Dead dalla stagione 4 alla stagione 6, il periodo che molti considerano il picco creativo della serie originale. Si era allontanato dal franchise nel 2016, e Dead City stagione 3 segna il suo primo ritorno come autore con crediti scritti: firmerà l'episodio 1 e l'episodio 7 della stagione da otto episodi. Il suo ritorno è visto come un segnale positivo da parte dei fan storici della serie, che associano quel periodo della serie originale alle scelte narrative più solide.

Il nuovo cast: tre ingressi nella terza stagione

La terza stagione aggiunge tre nuovi personaggi al cast. Aimee Garcia entra nei panni di Renata, il cui ruolo non è ancora stato descritto nei dettagli ma che si inserisce presumibilmente nella nuova dinamica comunitaria che Maggie e Negan stanno cercando di costruire. Jimmi Simpson, noto al pubblico seriale per Westworld e Black Mirror, interpreta Dillard. Raúl Castillo, già visto in Looking e Army of the Dead, porta in scena il personaggio di Luis. Le riprese della stagione 3 sono iniziate nel settembre 2025 in Massachusetts e si sono concluse nello stesso anno.

Dead City nel contesto del franchise: cosa succede agli altri spin-off

Dead City è uno dei due spin-off attivi del franchise The Walking Dead. L'altro è Daryl Dixon, che ha seguito il personaggio di Daryl e Carol attraverso Francia e Spagna nel tentativo di tornare negli Stati Uniti. La stagione 4 di Daryl Dixon è anch'essa attesa nel 2026 e sarà l'ultima della serie, portando a conclusione il percorso europeo del personaggio. Le sorti di Dead City a lungo termine sono invece ancora aperte: Lauren Cohan ha dichiarato di sperare in cinque stagioni totali per la serie, il che lascerebbe ancora spazio a un quarto e un quinto capitolo dopo quello in arrivo. In Italia Dead City è disponibile su Netflix con le prime due stagioni.