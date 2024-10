The Walking Dead: Daryl Dixon, il trailer del season finale di The Book of Carol

Pubblicazione: 28 ottobre alle 16:00

AMC ha condiviso il trailer dell'episodio finale della stagione 2 di The Walking Dead: Daryl Dixon, intitolata The Book of Carol.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accadrà nello spinoff.

La quinta puntata si era conclusa con Daryl e Carol, interpretati da Norman Reedus e Melissa McBride, di nuovo insieme. I due, con Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) e Ash (Manish Dayal), stavano per partire per ritornare in America, ma il pilota ha spiegato che non c'è abbastanza spazio per tutti.

Dopo che Losang (Joel de la Fuente) è stato ucciso da Daryl, Jacinta (Nassima Benchicou) è andata da Anna (Lukerya Ilyashenko) per individuare la posizione dell'aereo, situazione che sembra darà vita a uno scontro.

Nel trailer sembra inoltre anticipare in che modo si getteranno le basi per la terza stagione della serie, che si svolgerà in Spagna.