The Walking Dead: tutte le stagioni della serie originale e lo spinoff The Ones Who Live in arrivo su Sky e NOW

Pubblicazione: 25 ottobre alle 12:21

Dal 26 ottobre su Sky e in streaming su NOW sarà disponibile il box set completo – dalla prima all’undicesima stagione - di The Walking Dead, la serie tratta dalla graphic novel di Robert Kirkman. Al canale 111 (Sky Atlantic +1) si accenderà domani, fino all’8 novembre, un pop-up channel interamente dedicato alle storie dei sopravvissuti all’apocalisse zombie raccontata dalla serie, che affrontano sia i non morti che i pericoli rappresentati dagli esseri umani.

Dal 30 dicembre, inoltre, in esclusiva su Sky e NOW arriverà ancheil primo degli spin-off dell’iconico franchise, di cui è stato condiviso il trailer ufficiale. La nuova serie riparte della relazione fra l’ex sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira), per svelare cosa sia veramente accaduto. Una storia d’amore epica fra due persone separate apparentemente per sempre, che riescono a ritrovarsi e a combattere insieme in un mondo devastato dagli eventi.

Prossimamente arriveranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW anche gli altri due spin-off: The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City.

La serie originale segue un gruppo di sopravvissuti all’apocalisse zombie, guidato dall’ex sceriffo Rick Grimes, che si trova a fronteggiare pericoli inaspettati e combattere contro i morti viventi per riuscire ad intraprendere un viaggio che possa portarli in un luogo sicuro dove possano trovare di nuovo la pace. In un mondo in cui tutto è in discussione, i protagonisti si renderanno conto che vivendo tra i morti anche tutto ciò che è umano muore. Nel corso delle undici stagioni della serie, Rick e i suoi compagni compiranno un lungo percorso fra guerre, malattie, spietati nemici e amici apparenti, per riuscire a tutti i costi a costruire una nuova civiltà.

The Walking Dead: The Ones Who Live ha invece al centro la storia di Rick (Andrew Lincoln - Afterlife) e Michonne (Danai Gurira - Avengers), separati cinque anni prima dopo la presunta morte di Rick, dovuta all’esplosione di un ponte che aveva provocato lui stesso per riuscire a distruggere un gruppo di zombie. Ma la sua compagna non ha mai creduto di averlo perso davvero, è sempre stata convinta che fosse in vita e seguendo le sue tracce riesce a ritrovarlo in una periferia militarizzata di Philadelphia. Ora i due amanti hanno finalmente la possibilità di ricongiungersi e mettere alla prova il loro amore, in una battaglia contro tutto e tutti, in un mondo dove nessuno è al sicuro e la libertà ha un prezzo molto caro.