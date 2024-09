The Walking Dead: Daryl Dixon: The Book of Carol, il nuovo teaser e i poster

Pubblicazione: 14 settembre alle 12:28

AMC ha condiviso un nuovo teaser della stagione 2 di The Walking Dead: Daryl Dixon, intitolata The Book of Carol, e i poster dei protagonisti.

Le puntata inedite arriveranno il 29 settembre sugli schermi americani e le immagini promozionali sottolineano che anche gli eroi hanno bisogno di essere salvati.

Nel video il protagonista interpretato da Norman Reedus sembra essere messo molto in difficoltà e viene incoraggiato da Sorella Isabelle, parte affidata a Clémence Poésy, a "scommettere sulla speranza".

Negli episodi sarà protagonista ancheche riprende la parte di Carol, impegnata nel tentativo di ritrovare l'amico in ogni modo. Daryl, invece, fa i conti con le conseguenze della scelta di rimanere in Francia, con Isabelle e Laurent (Louis Puech Scigliuzzi).

In Francia, inoltre, lo spietato Genet (Anne Charrier) e il suo Pouvoir du Vivant, stanno gettando le basi per un epico scontro tra la propria armata e la pacifista Union of Hope.

AMC ha già annunciato il rinnovo per la stagione 3 della serie The Walking Dead: Daryl Dixon e un cambio di location per le riprese.

Ecco i poster inediti della seconda stagione:

Il poster che ritrae Daryl

Il poster che ritrae Carol