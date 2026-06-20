The Walking Dead, Norman Reedus dice addio a Daryl Dixon dopo 16 anni (e il messaggio emoziona i fan)

Pubblicazione: 20 giugno alle 10:30

Sono passati quasi sedici anni da quando Daryl Dixon ha fatto la sua prima comparsa nell'universo post-apocalittico di The Walking Dead, un personaggio nato quasi per caso che è diventato il cuore pulsante di un franchise capace di ridefinire il genere zombie in televisione. Norman Reedus, l'attore che ha dato vita al cacciatore taciturno con la balestra, ha trasformato quello che inizialmente doveva essere un ruolo secondario in un'icona culturale che ha attraversato undici stagioni della serie madre, videogiochi, merchandising e infine uno spin-off tutto suo.

, la serie che ha portato il personaggio oltre i confini americani fino in Francia, si prepara ora a chiudere il cerchio. Ladebutterà nei prossimi mesi, segnandoe per milioni di fan che hanno seguito le sue avventure accanto a Carol Peletier, interpretata dalla fedele Melissa McBride. Le riprese si sono ufficialmente concluse lo scorso novembre, ma è solo ora, dopo un viaggio in moto attraverso la Mongolia e un'apparizione al Comic Con di Hong Kong, che l'attore ha trovato il momento di

Attraverso un post su Instagram pubblicato questa settimana, Reedus ha voluto celebrare il traguardo raggiunto condividendo alcune immagini esclusive dal dietro le quinte dell'episodio finale. Scatti che raccontano più di mille parole: bottiglie stappate in segno di celebrazione, abbracci sinceri con McBride, riconoscimenti affettuosi verso cast e troupe che hanno reso possibile questa avventura conclusiva. Ma è il messaggio che accompagna queste fotografie a colpire davvero al cuore.

"Finalmente sto guardando queste foto dopo essere tornato dalla Mongolia, ed è stato davvero difficile scartarne qualcuna. Non ho pubblicato nessuna di quelle qui, ma non vedo l'ora che la gente veda questo show. La troupe migliore con cui abbia mai lavorato, la sensazione di realizzazione quando è finito era semplicemente incredibile. Tanto lavoro duro e tanto cuore messo in questo, penso che lo sentirete. È stata una stagione speciale. Non vedo l'ora che la vediate. Colpisce in modo completamente diverso questa volta." - Norman Reedus

Norman Reedus in The Walking Dead, fonte: AMC

Quelle parole, "colpisce in modo completamente diverso", risuonano con particolare intensità per chi ha seguito il percorso di Daryl Dixon fin dall'inizio. Non si tratta solo della conclusione di una serie televisiva, ma della chiusura di un capitolo biografico per Reedus stesso. Il cacciatore solitario dalla personalità schiva ha rappresentato la sua consacrazione definitiva come star internazionale, un ruolo che lo ha accompagnato attraverso trasformazioni professionali e personali, affiancandosi ad altri progetti importanti della sua carriera come The Boondock Saints, The Bikeriders e la collaborazione con Hideo Kojima per Death Stranding.

After 16 years of surviving 'The Walking Dead' franchise, Norman Reedus is bidding farewell to his eponymous zombie hunter after putting “so much heart” into the fourth and final season of the AMC spin-off 'Walking Dead: Daryl Dixon', which recently wrapped… — Deadline (@DEADLINE) June 18, 2026

Daryl Dixon è stato uno dei pochissimi personaggi principali a sopravvivere all'intera corsa delle undici stagioni di The Walking Dead, un'anomalia in una serie nota per non risparmiare nessuno, nemmeno i beniamini del pubblico. La sua evoluzione da emarginato asociale a leader di comunità, la relazione quasi fraterna con Rick Grimes, il legame profondo con Carol che ha attraversato tradimenti, perdite e rinascite, hanno costruito un arco narrativo che pochi personaggi televisivi possono vantare.

Per i fan che hanno accompagnato Daryl attraverso apocalissi zombie, guerre tra comunità, tradimenti e redenzioni, l'ultima stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon rappresenta un appuntamento necessario quanto doloroso. The Walking Dead come franchise continuerà a espandersi con altri progetti, ma la storia dell'iconico Daryl Dixon sta per giungere al capolinea. Le promesse di Reedus lasciano intuire un finale che non risparmierà colpi emotivi, che onorerà il percorso del personaggio e renderà giustizia a tutti questi anni di fedeltà narrativa.

L'autunno porterà con sé l'ultima cavalcata di Daryl e Carol, un finale che Reedus promette essere all'altezza dell'eredità costruita in tutti questi anni.