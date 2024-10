Timothée Chalamet è comparso alla parata di sosia di...Timothée Chalamet, che ha visto anche l'intervento della polizia: tutti i video

Questa domenica, a New York si è svolto il contest dei sosia di Timothée Chalamet, con una parata a cui hanno partecipato in tantissimi...tra cui anche l'attore stesso, che ha sorpreso i fan e si è concesso per selfie e autografi. Ecco alcuni video condivisi su Twitter:

La manifestazione ha però visto anche l'intervento della polizia. Come riporta il Time:

Proprio quando gli aspiranti Chalamet hanno iniziato a sfilare su un tappeto rosso a Washington Square Park, la polizia ha ordinato al folto gruppo di disperdersi, sanzionando gli organizzatori con una multa di 500 dollari per “concorso in costume non autorizzato”. Almeno un concorrente è stato portato via in manette, anche se la polizia non ha immediatamente spiegato il motivo. Un portavoce ha dichiarato che le indagini sono in corso.