Timothée Chalamet contro opera e balletto: la risposta degli artisti è elegante ma durissima (e virale)

Pubblicazione: 17 marzo alle 14:05

Le dichiarazioni dell’attore Timothée Chalamet hanno scatenato un acceso dibattito nel mondo delle arti performative. Durante un evento pubblico, la star ha infatti commentato il futuro del cinema nei cinema tradizionali, paragonando il rischio di declino del settore a quello di discipline come opera e balletto. La frase, in cui suggeriva che “nessuno se ne importa più”, è ovviamente diventata rapidamente virale sui social, con la reazione delle comunità artistiche che non si è fatta attendere: compagnie di balletto, teatri d’opera ed artisti hanno risposto pubblicamente. Alcuni con toni critici, altri con ironia o inviti eleganti a scoprire dal vivo queste forme d’arte.

La controversia nasce da undidurante un evento organizzato da, in cui l’attore discuteva consul futuro dell’e sulla difficoltà di mantenere viva l’esperienza del cinema in sala. Nel ragionare su questo tema, Chalamet ha spiegato di trovarsi “nel mezzo” tra chi difende il cinema tradizionale e chi pensa chedecida autonomamente cosa sostenere.

Nel suo discorso ha citato esempi di film di grande successo come Barbie e Oppenheimer per spiegare che, quando il pubblico vuole davvero vedere qualcosa, è disposto a recarsi al cinema. Tuttavia ha aggiunto una frase che ha fatto discutere: non vorrebbe lavorare in un settore come il balletto o l’opera, dove gli artisti devono continuamente chiedere al pubblico di “tenere in vita” quella forma d’arte anche se, secondo lui, “nessuno se ne importa più”. Subito dopo ha cercato di attenuare il commento dicendo di avere “tutto il rispetto” per chi lavora in quei settori e scherzando sul fatto di aver probabilmente perso qualche spettatore per quella frase.

Le sue parole hanno però suscitato forti reazioni nel mondo dello spettacolo dal vivo. Una delle risposte più eleganti e allo stesso tempo ferme è arrivata dal Royal Ballet and Opera di Londra, che ha pubblicato sui social un video che mostra artisti, tecnici e artigiani al lavoro dietro le quinte del teatro. Nel messaggio che accompagna il post si ricorda che ogni sera migliaia di persone si riuniscono al Royal Opera House per assistere a spettacoli di opera e balletto, attratte dalla musica, dalla narrazione e dalla magia della performance dal vivo. Il messaggio si conclude con un invito diretto all’attore: se volesse riconsiderare la sua opinione, le porte del teatro sono aperte.

Un tono simile è stato adottato dalla, che ha pubblicato una foto dell’attore accompagnata dalla citazione della. Nel post la compagnia ha scritto che sarebbe felice di fargli cambiare idea, offrendo addiritturaper assistere a uno spettacolo e “innamorarsi di nuovo dell’opera”.

Alcuni artisti hanno risposto con riflessioni più critiche. Il ballerino colombiano Fernando Montaño ha pubblicato una lettera sui social in cui sostiene che uno degli errori più comuni sia confrontare diverse forme di espressione artistica. Secondo Montaño, questo tipo di paragone non favorisce la comprensione dell’arte ma limita la crescita e impedisce di sviluppare prospettive creative più ampie.

Anche altri professionisti del settore hanno espresso il proprio disappunto. La danzatrice Anna Yliaho ha scritto che “solo un artista insicuro scredita un’altra disciplina per elevare la propria”. La mezzosoprano canadese Deepa Johnny ha definito le parole dell’attore “una posizione deludente”, sottolineando che gli artisti dovrebbero sostenersi a vicenda tra discipline diverse. Persino la star di Hollywood Jamie Lee Curtis è intervenuta chiedendo pubblicamente perché gli artisti debbano attaccare altre forme artistiche.

Altri commenti sono stati ancora più diretti. Alcuni creativi hanno ricordato che opera e balletto esistono da centinaia di anni e richiedono una disciplina e una preparazione enorme. Il coreografo Martin Chaix ha sottolineato che queste arti non solo sono ancora vive, ma potrebbero diventare ancora più importanti in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando il cinema e altri settori creativi. In un mondo sempre più digitale, ha osservato, la presenza umana diretta sul palco può assumere un valore ancora maggiore.

Anche istituzioni culturali hanno risposto con dati concreti. L’English National Ballet ha ricordato che oltre 200.000 persone hanno assistito alle sue performance e che i contenuti online della compagnia hanno raggiunto più di 65 milioni di visualizzazioni, segno che l’interesse del pubblico è tutt’altro che scomparso.

Non sono mancate risposte ironiche. La Seattle Opera ha trasformato la polemica in una campagna promozionale per la propria produzione di Carmen, offrendo uno sconto del 14% sui biglietti con il codice promozionale “TIMOTHEE”. Il teatro ha scherzato invitando l’attore a utilizzare lo sconto se volesse assistere allo spettacolo.

Nel complesso, la vicenda dimostra quanto le parole di una celebrità possano influenzare il dibattito culturale. Le reazioni del mondo dell’opera e del balletto non si sono limitate a una semplice difesa, ma hanno colto l’occasione per ricordare il valore artistico, storico e sociale di queste discipline. Il confronto ha così riacceso una discussione più ampia sul ruolo delle arti tradizionali nell’era digitale e sull’importanza di riconoscere la diversità delle forme di espressione culturale.

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