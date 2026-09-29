Tom Cruise nota una donna sola con lo sguardo sul telefono e decide di avvicinarsi: il video è virale

Pubblicazione: 29 settembre alle 09:00

Basta abbassare lo sguardo sul telefono per qualche minuto e ritrovarsi improvvisamente davanti Tom Cruise. È quanto accaduto a una lavoratrice di nome Klementina, protagonista suo malgrado di un incontro diventato rapidamente virale sui social. La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza, con la donna che si trovava in quella che sembra essere una zona di servizio o una sala riservata al personale, seduta con lo sguardo completamente concentrato sullo smartphone. Alle sue spalle, nel corridoio, passa però Tom Cruise insieme ad alcune persone del suo entourage.

L'attore inizialmente prosegue per la propria strada,e. Cruise guarda all'interno della stanza,e sembra pensare che ci sia qualcosa che non va. A quel punto torna indietro, entra nella stanza e. Il problema, se così si può chiamare, era decisamente meno grave di quanto potesse sembrare.: stava, continuando cioè a scorrere contenuti sul telefono quasi senza accorgersi di ciò che stava accadendo intorno a lei.

E probabilmente non avrebbe mai immaginato che proprio quella posizione avrebbe attirato l'attenzione di una delle star più famose di Hollywood. Quando Cruise le tocca delicatamente la spalla, la donna alza infatti lo sguardo e impiega qualche istante per rendersi conto di chi abbia davanti. La reazione viene catturata interamente dalla telecamera: Klementina si alza di scatto, visibilmente incredula, mentre l'attore cerca semplicemente di capire se sia tutto a posto.

Tom Cruise is going viral after checking on a random staff worker who looked sad (but was just doomscrolling) pic.twitter.com/wzHnsKtIC1 — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) September 27, 2026

I due si scambiano poche parole e alla fine anche un fist bump, prima che Cruise riprenda il proprio cammino. A rendere ancora più divertente la storia è stata proprio Klementina, che successivamente ha condiviso il filmato sui social spiegando cosa stesse realmente facendo in quel momento. La donna ha raccontato che Cruise si era avvicinato perché pensava che fosse in difficoltà, mentre lei era soltanto persa nel doomscrolling. L'incontro l'ha colta talmente alla sprovvista da lasciarla quasi senza parole, con Klementina che ha spiegato che l'attore le aveva letteralmente toccato la spalla e che, per lo shock, non ricordava nemmeno con precisione cosa le avesse detto.

sarebbe riuscita soltanto a pronunciare il suo nome, ancora incredula per ciò che stava accadendo. Ma la storia non è finita in quella stanza e secondosarebbe infatti tornato successivamente da lei e questa volta i due sono riusciti, quando la donna aveva ormai avuto qualche minuto per realizzare l'incontro appena vissuto. Il video ha inevitabilmente iniziato a circolare sui social, dove molti utenti: Cruise avrebbe potuto semplicemente continuare a camminare, ma dopo aver visto una persona cheha preferito tornare sui propri passi e controllare che stesse bene. Il curioso incontro arriva inoltre in giorni particolarmente intensi per

L'attore è impegnato nella promozione di Digger il nuovo film diretto da Alejandro G. Iñárritu, presentato in anteprima mondiale a Londra il 22 settembre e atteso nelle sale statunitensi il 2 ottobre. Nel film Cruise interpreta Digger Rockwell, definito come l'uomo più potente del mondo, costretto a lanciarsi in una disperata missione per dimostrare di poter salvare l'umanità da una catastrofe che lui stesso ha contribuito a provocare. Nel cast ci sono anche Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg e Jesse Plemons. Ma questa volta, per attirare l'attenzione non sono serviti a Tom Cruise né un aereo né uno degli spericolati stunt che hanno accompagnato buona parte della sua carriera. È bastata una lavoratrice assorta nel proprio smartphone e un equivoco durato pochi secondi per regalare ai social uno dei suoi incontri più insoliti.