Anche se le riprese disono ferme, questa volta non a causa del Covid-19, ma per via delle imminenti festività, la ben nota sfuriata diavvenuta giorni fa sul set inglese della pellicola continua a far parlare di sé.

Questa volta, dalle pagine del People Magazine, a intervenire nel merito della questione difendendo Tom Cruise e giustificando la sua reazione, sono alcuni membri della troupe della pellicola. Una fonte interna al film spiega così il suo punto di vista sull’accaduto:

È davvero difficile da spiegare a parole quanto Tom Cruise sia incredibilmente intenso, concentrato nel far sì che ogni film che fa venga realizzato al massimo delle possibilità. I film della saga di Mission: Impossible sono molto speciali per lui. Sono, effettivamente, i “suoi” film. Tom ha aiutato a stabilire le norme anti COVID. Ed è normale che se la prenda sul piano personale quando il protocollo non viene rispettato. In tutti questi anni di lavoro sul franchise di Mission: Impossible, nessuno lo ha mai sentito alzare la voce. Di base è concentrato, con precisione millimetrica stile laser, sulle riprese. Ma questo film è diverso dagli altri. Deve anche assicurarsi che tutti stiano bene.

Un altro insider aggiunge:

La vita di Tom è il suo lavoro. Avverte davvero un’incredibile pressione per quanto la situazione sia diventata effettivamente pericolosa. E non vuole ulteriori interruzioni della produzione. C’è davvero tantissimo in ballo e, se vede dei comportamenti che non sono professionali, vuole correggere la rotta.

Certo è che c’è anche chi, come Leah Remini, attrice che è riuscita a scappare da Scientology, esperienza documentata nella serie TV La mia fuga da Scientology, è convinta che ci sia ben poco di genuini e altruistico nella vicenda. E che, anzi, si tratti effettivamente di uno stunt promozionale architettato a regola d’arte (LEGGI TUTTI I DETTAGLI).

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021, mentre l’ottavo arriverà il 4 novembre del 2022. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Vi ricordiamo che, il prossimo anno, ritroveremo in azione Tom Cruise non solo nel settimo Mission: Impossibile, ma anche nel sequel di Top: Gun dove tornerà nei panni di Maverick. Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia mentre la pellicola è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Quanto attendete Mission: Impossible 7? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto all’articolo!