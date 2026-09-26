Tom Hanks affiancato da una ragazzina di 12 anni, in questo western su Netflix che nessuno si aspettava

Pubblicazione: 26 settembre alle 17:00

Quando Paul Greengrass decide di girare un western, qualcosa di inevitabilmente strano accade. Il regista che ha definito l'estetica dell'azione moderna con la trilogia di Jason Bourne, quel marchio di fabbrica fatto di camera a mano nervosa e montaggio serrato che ti fa saltare sulla sedia, improvvisamente rallenta. Si ferma. Respira. News of the World - Notizie dal mondo, il suo film del 2020 con Tom Hanks, rappresenta una svolta stilistica così netta da sembrare quasi un esperimento: cosa succede quando togli a Greengrass la sua arma più potente, quella kinetic energy che permea ogni frame dei suoi thriller? Il risultato è un western dall'anima tradizionale, quasi accademico nella sua aderenza ai canoni del genere, che divide pubblico e critica proprio per questa scelta radicale. Da un lato c'è chi apprezza la maturità di un autore capace di reinventarsi, dall'altro chi rimpiange quella firma visiva inconfondibile che rendeva i suoi film immediatamente riconoscibili.





. Kidd è un veterano di guerra che ha trovato un modo peculiare per sbarcare il lunario: viaggia di città in città leggendo le notizie del mondo alle comunità locali, in un'epoca in cui l'informazione viaggiava lenta e a macchia di leopardo. Durante uno dei suoi spostamenti, s'imbatte in Johanna, una bambina bianca cresciuta dai nativi Kiowa dopo essere stata rapita in tenera età.. Invece di puntare sull'azione e sul ritmo serrato, il regista britannico sceglie una narrazione più contemplativa, lasciando che siano i personaggi e il loro rapporto a occupare il centro della scena.. Il suo Kidd è un uomo stanco, logorato dalla vita ma non ancora rassegnato, che trova nella missione di salvare Johanna forse un'ultima possibilità di redenzione. Hanks riesce a comunicare questa complessità emotiva con gesti misurati e sguardi eloquenti, dimostrando che la vera maestria attoriale sta spesso in ciò che non viene detto.. Avrebbe potuto essere il punto debole della pellicola, invece diventa quello di forza. Zengel riesce nell'impresa non facile di rendere credibile una bambina divisa tra due mondi, capace di mostrare vulnerabilità e al tempo stesso una saggezza che va oltre i suoi anni. La sua interpretazione sfumata è fondamentale per far funzionare la dinamica tra i due protagonisti, creando una chimica che tiene incollati allo schermo nonostante la prevedibilità della trama.

Dal punto di vista tecnico, il film è impeccabile. La scenografia di David Crank ricostruisce con precisione maniacale l'America del dopo guerra civile, i costumi di Mark Bridges sembrano autentici fino all'ultimo bottone, e la fotografia di Dariusz Wolski cattura quella luce polverosa e quella vastità dei paesaggi che sono marchio di fabbrica del western classico. Ogni frame trasuda autenticità, immergendo lo spettatore in un'epoca ormai lontana con una cura del dettaglio che oggi è sempre più rara. La durata di poco meno di due ore è calibrata perfettamente, senza momenti morti né dilungamenti inutili. Greengrass dimostra di saper gestire anche ritmi più lenti senza perdere il controllo del pacing, mantenendo l'attenzione dello spettatore attraverso lo sviluppo dei personaggi piuttosto che attraverso l'adrenalina pura.



