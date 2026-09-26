Su Netflix, c'è una serie thriller britannica che i fan The Lincoln Lawyer non dovrebbero perdersi

Pubblicazione: 26 settembre alle 15:00

I fan del legal drama The Lincoln Lawyer di Netflix andranno in fibrillazione per questa serie: si chiama You Don't Know Me ed è un legal thriller britannico in quattro episodi che merita decisamente più attenzione di quanta ne abbia ricevuta finora. Pubblicata nel 2021 dalla BBC e poi approdata su Netflix, questa serie rappresenta uno di quei gioielli nascosti che il catalogo della piattaforma custodisce gelosamente, lontano dai riflettori delle produzioni più pompate. Eppure, per chi ama The Lincoln Lawyer, rappresenta un passaggio quasi obbligato. Un imputato accusato di omicidio decide di congedare il proprio avvocato e difendersi da solo in tribunale. Vi suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente la direzione che prenderà Mickey Haller nella quarta stagione. Per la prima volta dall'inizio della serie Netflix, il protagonista non sarà seduto al banco della difesa come avvocato, ma come imputato. E come sappiamo dalle anticipazioni, anche lui sceglierà di rappresentarsi da solo di fronte alla corte.





. La narrazione si dipana attraverso la sua testimonianza in aula, mentre Hero ricostruisce gli eventi che lo hanno portato sul banco degli imputati. Al centro di tutto c'è una tormentata storia d'amore che si intreccia con il mondo della criminalità, creando un puzzle narrativo dove ogni tessera può ribaltare completamente la percezione dello spettatore.. La serie britannica esplora con profondità il territorio ambiguo tra giustizia legale e giustizia morale, un tema che sarà certamente centrale quando Mickey Haller si troverà dall'altra parte del sistema giudiziario che conosce così bene.

La miniserie si distingue per una regia attenta, firmata da Sarmad Masud, e per una sceneggiatura di Tom Edge che sa dosare rivelazioni e colpi di scena con precisione chirurgica. Ogni episodio aggiunge un nuovo strato alla storia, costringendo continuamente lo spettatore a rivedere i propri giudizi. Le performance del cast sono di alto livello: accanto ad Adewunmi brilla Roger Jean Nsengiyumva, che interpreta Jamil, una figura chiave nella vicenda la cui ambiguità morale rappresenta uno dei punti di forza della narrazione. Un aspetto interessante riguarda la ricezione critica di You Don't Know Me. Su Rotten Tomatoes la serie vanta un impressionante 100% di recensioni positive da parte della critica, segno di un riconoscimento unanime della qualità del prodotto. Il pubblico, invece, si è dimostrato più diviso, principalmente a causa di un finale che non offre le risposte nette e definitive che molti spettatori si aspettavano. È una scelta narrativa coraggiosa, che privilegia la complessità della realtà rispetto alla soddisfazione emotiva immediata.

Per chi ha amato vedere Mickey Haller navigare le complessità del sistema legale californiano, trasformando il suo Lincoln in un ufficio mobile da cui orchestrare difese brillanti, You Don't Know Me offre il rovescio della medaglia: cosa succede quando sei tu quello che deve essere salvato, quando la tua libertà dipende dalla tua capacità di convincere dodici estranei della tua versione dei fatti. La serie affronta anche temi universali come l'immigrazione, l'identità, la marginalizzazione sociale e il modo in cui il sistema giudiziario può essere influenzato da pregiudizi inconsci. Hero non è solo un imputato che si difende da solo: è un giovane nero che deve combattere contro uno scetticismo sistemico, contro narrazioni preconfezionate che lo vorrebbero automaticamente colpevole.



