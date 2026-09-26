Quando l’IA fa parlare i morti: spettatori inorriditi per il nuovo reality Netflix sulla Fabbrica di Cioccolato
Netflix usa l’IA per ricreare la voce di Gene Wilder in Wonka's The Golden Ticket: la scelta divide i fan e riaccende il dibattito sull’uso dell’IA.
Netflix ha riportato Willy Wonka al centro dell’attenzione con un nuovo reality ispirato al celebre universo creato da Roald Dahl. A far discutere, però, non è soltanto la competizione ambientata nella fabbrica di cioccolato. Nel programma è infatti presente una voce generata artificialmente che riproduce quella di Gene Wilder, interprete di Willy Wonka nel film del 1971. L’attore è morto nel 2016, e la decisione ha provocato numerose reazioni negative tra gli spettatori. Il caso riapre così il dibattito sull’impiego dell’intelligenza artificiale per ricreare le performance di artisti scomparsi.
Il programma prende ispirazione da Charlie and the Chocolate Factory, il romanzo di Roald Dahl, e dal film Willy Wonka & the Chocolate Factory del 1971, nel quale Wilder interpretò il celebre proprietario della fabbrica di dolci. Nel nuovo reality, dodici concorrenti entrano nella fabbrica insieme a una persona scelta da loro e affrontano diverse prove pensate per metterne alla prova capacità fisiche, mentali e morali. Alla fine della competizione rimane un solo vincitore, destinato a conquistare il premio finale.
A guidare virtualmente alcuni momenti dello show è proprio la voce ricreata di Wilder. Netflix ha lavorato con ElevenLabs, azienda specializzata nella generazione di contenuti audio tramite intelligenza artificiale, per ottenere una versione artificiale della voce dell'attore. Il risultato viene utilizzato per fornire indicazioni sulle regole, accompagnare le eliminazioni e intervenire con alcune battute. La produzione chiarisce inoltre che l'utilizzo della voce è stato autorizzato dalla tenuta di Gene Wilder.
A intervenire sulla scelta è stata anche Karen Wilder, moglie dell'attore e rappresentante della sua tenuta. La famiglia ha espresso sostegno al progetto, spiegando di considerare The Golden Ticket un modo per mantenere vivo il legame con l'interpretazione di Wonka e far conoscere quel personaggio a una nuova generazione. Il caso mostra due posizioni differenti: da una parte l'autorizzazione degli eredi e l'intenzione dichiarata di rendere omaggio a Wilder, dall'altra le perplessità di una parte del pubblico sull'impiego dell'IA per ricreare la voce di una persona che non è più in vita. È un confronto destinato a diventare sempre più attuale man mano che queste tecnologie entrano nelle produzioni cinematografiche e televisive.