Altro che Frankenstein: Netflix mostra una nuova e oscura versione del classico Disney

Pubblicazione: 26 settembre alle 10:45

Netflix si prepara a portare sul piccolo schermo una nuova interpretazione della storia legata a Quasimodo, molto distante dal tono del celebre film d'animazione Disney. The Hunchback, Soul of Paris arriverà sulla piattaforma il 27 novembre 2026, con Vincent Cassel nel ruolo del protagonista storico. Ambientato nella Parigi del 1830, alla vigilia della Rivoluzione di luglio e durante un'epidemia di colera, il film combina inseguimenti, tensioni sociali, medicina e una storia d'amore. Diretto da Jean-François Richet e scritto da Éric Besnard ed Edgar Marie, il progetto propone una rilettura più cupa e realistica dell'universo di Notre-Dame de Paris.

Il film non è infatti un semplice remake live-action del classico Disney del 1996, ma. Al centro della vicenda c'è un uomo che, secondo una teoria dell'archivista britannico Adrian Glew, avrebbe potuto essere il modello reale alla base di Quasimodo. Richet ha precisato che si tratta di una premessa plausibile e non di una storia documentata: il film parte quindi da un'ipotesi per costruire una propria interpretazione delle possibili origini del personaggio.

La storia si svolge in una Parigi sconvolta dall'epidemia di colera e dalle tensioni politiche che precedono la Rivoluzione di luglio. Quasimodo viene braccato dalle autorità e da un medico intenzionato a sottoporlo a esperimenti clinici nella speranza di trovare una cura alla malattia. La fuga attraverso la città diventa così il motore di un racconto che affronta anche le differenze tra classi sociali, il rapporto tra popolo ed élite, il ruolo della medicina e il modo in cui la società guarda alla diversità.

Proprio questi elementi contribuiscono a rendere The Hunchback, Soul of Paris molto diverso dall'immaginario Disney. Richet ha spiegato in un intervista di voler raccontare una società più complessa della semplice contrapposizione tra bene e male, affrontando anche il tema della bellezza e di ciò che viene considerato brutto o diverso. Nel film viene inoltre inserita una riflessione sul rapporto tra sperimentazione medica e progresso scientifico, legata alla ricerca di una cura durante l'epidemia.

Le prime immagini ufficiali mostrano già il tono scelto dal regista. Vincent Cassel appare nei panni del protagonista all'interno della cattedrale e in un'altra fotografia indossa una maschera per nascondere il volto. Al suo fianco recitano Karim Leklou, Benjamin Voisin, Daphné Patakia, Noémie Lvovsky, Sébastien Pouderoux, Eli Nachmani e Alexis Rosenstiehl. Richet, già regista di Plane, Blood Father e L'imperatore di Parigi, guida il progetto con una sceneggiatura firmata da Éric Besnard ed Edgar Marie e una produzione affidata a Clément Miserez e Matthieu Warter per Radar Films.

La nuova pellicola si inserisce nella lunga storia degli adattamenti di Notre-Dame de Paris, romanzo pubblicato da Victor Hugo nel 1831 e successivamente portato più volte al cinema, in televisione, a teatro e nella danza. Tra le versioni più conosciute c'è naturalmente quella animata della Disney del 1996, seguita da un sequel. Prima e dopo il film Disney sono state realizzate anche altre trasposizioni, tra cui il film muto del 1923, quello del 1939 con Charles Laughton e la produzione televisiva del 1982 con Anthony Hopkins.

Con The Hunchback, Soul of Paris, Netflix sceglie di allontanarsi dall'immagine più conosciuta di Quasimodo per raccontare una storia ambientata nella Francia dell'Ottocento, dove il protagonista diventa il centro di una caccia legata alla medicina, alle tensioni sociali e ai cambiamenti politici. Il film sarà disponibile su Netflix dal 27 novembre 2026.