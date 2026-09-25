Questo film su Netflix ha mostrato la vera anima di Robert Downey Jr. oltre il ruolo di Iron Man

Pubblicazione: 25 settembre alle 20:00

Quando The Judge (disponibile su Netflix) arrivò nelle sale nell'ottobre 2014, le aspettative erano altissime. Robert Downey Jr., all'apice della sua popolarità grazie all'universo Marvel, decideva di allontanarsi temporaneamente dall'armatura di Iron Man per vestire i panni di un avvocato cinico in un dramma familiare diretto da David Dobkin. Al suo fianco, un mostro sacro come Robert Duvall. Sulla carta, tutti gli ingredienti per un successo critico c'erano. Eppure, il film ottenne recensioni contrastanti e non riuscì a conquistare quella stagione dei premi che molti avevano pronosticato. La storia segue Hank Palmer, un avvocato difensore spietato di Chicago che ha costruito la propria carriera difendendo clienti ricchi e colpevoli senza alcun rimorso per le vittime. La sua vita professionale prospera, ma quella personale è un disastro: un matrimonio al capolinea, una figlia che rischia di perdere e un rapporto inesistente con il padre Joseph, un rispettato giudice della sua città natale in Indiana.

. Ma il destino ha altri piani: il sangue di un condannato viene trovato sull'auto di famiglia e suo padre diventa il principale sospettato di omicidio. Per la prima volta, Hank dovrà mettere da parte il rancore accumulato negli anni per difendere l'uomo che non ha mai perdonato. Il cuore pulsante del film risiede nel confronto tra i due protagonisti.. Hank Palmer è arrogante, ferito, pieno di contraddizioni, e l'attore riesce a renderlo credibile pur non distaccandosi completamente dalla sua tipica bravura comica. A tratti, l'ego sbruffone di Tony Stark affiora, ma raramente distrae dalla narrazione.È Robert Duvall, però, a rubare la scena in quasi ogni confronto condiviso.. La sua interpretazione bilancia autorevolezza e fragilità in modo magistrale, trasformando quello che poteva essere un personaggio unidimensionale in qualcosa di molto più stratificato e toccante. Se il film ha momenti di autentico potere drammatico, il merito è soprattutto suo.. Il problema è che il regista cerca di inserire troppo in una sola pellicola. Anche con una durata di 141 minuti, diversi archi narrativi risultano affrettati o si appoggiano pesantemente su cliché collaudati.

Il mistero centrale e le scene in tribunale, che dovrebbero rappresentare la spina dorsale del racconto, finiscono per essere meno coinvolgenti del vero fulcro: il tentativo disperato di padre e figlio di ricucire una relazione spezzata da anni di silenzio e incomprensioni. Il cast di supporto vanta nomi di peso, ma purtroppo molti personaggi rimangono abbozzati. Vincent D'Onofrio e Jeremy Strong interpretano i fratelli di Hank, Glen e Dale, mentre Billy Bob Thornton veste i panni del procuratore Dwight Dickham e Vera Farmiga quelli di Samantha Powell, il vecchio amore di Hank. Ciascuno di loro offre prove convincenti, ma le loro storie vengono appena sfiorate, riducendoli a semplici specchi del passato del protagonista anziché personaggi a tutto tondo con una propria voce. Nonostante i limiti strutturali, The Judge riesce comunque a inserire dettagli sufficientemente originali per differenziarsi dai tanti drammi familiari che lo hanno preceduto. Ci sono momenti di autentica bellezza emotiva, scene che affrontano senza filtri temi come l'invecchiamento, la malattia, il rimorso e il perdono.