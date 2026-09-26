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Amy Adams e Glenn Close non bastano a salvare questo film su Netflix (un disastro annunciato)

Analisi del fallimento del film di Ron Howard. Perché il dramma tratto dal memoir di J.D. Vance ha deluso.

di Alba Rossi
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Certi film arrivano nelle sale virtuali o fisiche con un'aurea particolare. Hanno tutto: il pedigree giusto, il regista affermato, le star che collezionano nomination come francobolli, la storia tratta da un bestseller che ha fatto discutere l'America. Hillbilly Elegy - Elegia americana, uscito su Netflix nel novembre 2020, era proprio uno di questi casi. Diretto da Ron Howard, con Amy Adams e Glenn Close nei panni principali, basato sull'omonimo memoir di J.D. Vance che aveva scosso il dibattito sulla working class americana, sembrava avere tutte le carte in regola per diventare il prossimo grande dramma domestico della stagione dei premi. Eppure, qualcosa è andato storto. Molto storto. Il primo trailer aveva acceso gli entusiasmi. Adams nei panni di una madre tossicodipendente tormentata, Close trasformata in una nonna d'acciaio dei monti Appalachi, Howard dietro la macchina da presa con la sua regia rassicurante. Sembrava la formula perfetta per conquistare gli Oscar, o almeno per strappare qualche lacrima sincera.

Ma quando le recensioni hanno iniziato a fioccare, il verdetto è stato unanime e impietoso: Hillbilly Elegy non è il capolavoro atteso, ma un'occasione sprecata che affoga in stereotipi, urla ripetitive e una struttura narrativa che gira a vuoto. La trama segue J.D. Vance, interpretato da Gabriel Basso nella sua versione adulta e da Owen Asztalos da bambino. J.D. è uno studente brillante a Yale, sul punto di conquistare lo stage dei suoi sogni che gli aprirà le porte di una vita migliore. Ma proprio quando sta per fare il salto definitivo, riceve una chiamata dalla sorella Lindsay: loro madre Bev è ricaduta nella dipendenza da droghe. J.D. è costretto a tornare nella cittadina dei monti Appalachi dove è cresciuto, un luogo che ha cercato di lasciarsi alle spalle. Mentre cerca di capire come aiutare una madre con cui ha un rapporto complicatissimo, i ricordi dell'infanzia travagliata riemergono prepotenti, soprattutto quelli legati a Mamaw, la nonna dalla volontà di ferro che lo ha cresciuto nei momenti più bui.

La struttura del film si basa su una doppia timeline: presente e passato si alternano, mostrando il J.D. adulto alle prese con la crisi familiare e il J.D. bambino che combatte per sopravvivere in un ambiente instabile. È un espediente narrativo classico, collaudato, che dovrebbe permettere allo spettatore di comprendere le radici emotive dei personaggi. Ma in Hillbilly Elegy questo meccanismo si inceppa. I flashback non aggiungono profondità, non svelano nuove sfumature. Sono ripetitivi, ridondanti. Troppo spesso le scene del passato mostrano le stesse dinamiche: qualcuno urla furiosamente, Bev perde il controllo, Mamaw interviene con durezza, J.D. osserva impotente. Invece di illuminare il presente con dettagli significativi, i flashback si limitano a ribadire ciò che è già chiaro: Bev è una donna problematica, J.D. ha avuto un'infanzia difficile, Mamaw è severa ma protettiva. Questa ripetitività svuota il film di forza emotiva. Lo spettatore non ha modo di entrare davvero nella psicologia dei personaggi, di scoprire cosa li rende unici oltre ai loro ruoli archetipici.

J.D. rimane il figlio ambizioso che cerca di sfuggire al destino, Bev è la madre tossicodipendente, Mamaw è la nonna tosta. Non c'è spazio per complessità, per sfumature che rompano lo schema. A un certo punto, il film accenna alle tendenze violente di J.D., suggerendo che anche lui potrebbe aver ereditato l'aggressività che permea la sua famiglia. Ma è solo un accenno, due sequenze parallele che non portano da nessuna parte, come se la sceneggiatura di Vanessa Taylor avesse paura di scavare davvero nel lato oscuro del protagonista. Amy Adams e Glenn Close consegnano performance di livello, come ci si aspettava. Adams si getta anima e corpo nel ruolo di Bev, alternando momenti di lucidità commovente a esplosioni di rabbia e disperazione. Si vede che ha studiato il personaggio, che ha cercato di restituire l'umanità di una donna distrutta dalla dipendenza. Close, trasformata fisicamente con trucco e parrucco, è magnetica nei panni di Mamaw. Nei suoi occhi c'è tutta la durezza di chi ha vissuto una vita difficile, ma anche l'amore incondizionato per un nipote che vuole salvare.

Il problema più grande di Hillbilly Elegy è che non riesce a superare gli stereotipi sulla regione degli Appalachi e sulle comunità rurali americane. Esistono numerosi pregiudizi su quelle zone: gente pigra, violenta, senza speranze, intrappolata in un ciclo di povertà e degrado. Il memoir di Vance era controverso proprio perché toccava questi temi con una prospettiva interna, ma anche perché alcuni lo accusavano di confermare quei pregiudizi invece di smantellarli. Il film aveva l'opportunità di esplorare quella complessità, di mostrare la dignità e l'umanità dietro le difficoltà, di scavare nelle cause sociali ed economiche del declino di quelle comunità. Invece, Howard sceglie la strada più facile: personaggi stock, situazioni familiari, emozioni esplicite e prevedibili.

Guardare Hillbilly Elegy oggi, a distanza di tempo, è un'esperienza frustrante. Si percepisce il potenziale sprecato, si vedono gli attori dare tutto quello che hanno, ma il film non riesce a decollare. Non emoziona davvero, non fa riflettere, non lascia nulla di duraturo. È un classico caso di film costruito per piacere, per ottenere consensi, per vincere premi, ma che dimentica l'elemento essenziale: raccontare una storia umana autentica, che risuoni oltre lo schermo. Non c'è progressione, non c'è catarsi vera. Anche il finale, che dovrebbe rappresentare una qualche forma di redenzione o comprensione, suona vuoto, meccanico, come se fosse stato imposto dalla necessità di chiudere la narrazione con una nota vagamente positiva.

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