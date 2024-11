Tom Hanks sulle sfide di Here: "Ho 68 anni. L'eta peggiore? I 35"

Pubblicazione: 03 novembre alle 15:00

All'età di 68 anni Tom Hanks è ben contento di avere gli anni che ha, tanto che afferma che non tornerebbe mai indietro.

Nel film Here di Robert Zemeckis, in uscita in Italia il 9 gennaio, l'attore e la sua collega Robin Wright sono stati ringiovaniti per interpretare i personaggi protagonisti in varie fasi della loro vita. Ma alla domanda postagli da EW se vorrebbe rivivere una specifica età della sua vita Hanks ha risposto, parlando del film:

No, ascolta, ho 68 anni, il periodo più duro per noi è stato quando ne avevamo 35.

Quella fase in cui il metabolismo rallenta, la gravità comincia a tirarti giù, le ossa iniziano a consumarsi, ti poni in modo diverso — penso di essere in forma migliore ora.

Il motivo?

Sai perché? Perché i miei figli sono cresciuti, faccio esercizio regolarmente e posso mangiare bene. Non puoi fare queste cose a 35 anni. La vita è un tale peso!

Infine, quando gli è stato fatto notare che è in ottima forma, ha risposto:

Nel cast di Here, basato sulla graphic novel di Eli Roth, troviamo anche Michelle Dockery (Downton Abbey), Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), David Fynn (The Mauritanian), Ophelia Lovibond (Guardians of the Galaxy), Nicholas Pinnock (For Life), Nikki Amuka-Bird (Knock at the Cabin) e Anya Marco Harris.