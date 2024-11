Tom Hanks rivela quale suo film l'ha fatto "scoppiare a piangere" durante la realizzazione

Pubblicazione: 04 novembre alle 17:40

Ospite del ReelBlend Podcast, Tom Hanks ha ricordato quale suo film lo ha fatto scoppiare a piangere durante la sua realizzazione. Ecco le sue parole:

Ero nella sala di registrazione di Apollo 13, per la registrazione del [brano del compositore] James Horner per la sequenza del “rientro sulla Terra”. E ho potuto ascoltarla solo una volta, perché generalmente l'orchestra dal vivo la suona e poi la si sente direttamente al cinema. Ho potuto ascoltarla solo una volta perché sono scoppiato a piangere. Era così potente e intensa.

Potete vedere l'intervista completa all'attore nel video qui sotto:

Ricordiamo che a breve vedremo Hanks in Here, nuovo film di Robert Zemeckis dove torna a recitare al fianco di Robin Wright. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola, da gennaio in Italia, nella nostra scheda.