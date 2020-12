Dalla partecipazione diall’ Happy Sad Confused Podcast arriva un’altra chicca, questa volta collegata al bane divisto ne

Nello specifico, il regista ha commentato la voce secondo la quale Tom Hardy, nel processo che l’ha portato a plasmare il suo villain, si sia basato anche su di lui.

Mi hanno stuzzicato in merito a ciò in passato. In maniera abbastanza divertente, magari se guardi a un Kyle MacLachlan con David Lynch in Velluto Blu, penso che ci sia una tendenza un po’ maliziosa negli attori nel cercare di mettere un po’ di loro, specie se si tratta di registi/scrittori, in quello che stanno costruendo coi loro personaggi. Tom Hardy sostiene che Bane è in qualche modo basato su di me, ma nella mente di Tom ci sono davvero tanti flussi intrecciati fra di loro e, quanto pare, ho avuto una parte in questo processo. Che certamente non è stata conscia, da parte mia […]