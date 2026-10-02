Top Gun 3: Tom Cruise svela nuove informazioni sul sequel (e conferma il ritorno di un personaggio)

Pubblicazione: 02 ottobre alle 13:01

Durante una recente apparizione al Jennifer Hudson Show per promuovere il suo nuovo film Digger, Tom Cruise ha offerto il primo commento pubblico su Top Gun 3 da quando Paramount Pictures ha annunciato ufficialmente il progetto durante il CinemaCon di Las Vegas nell'aprile 2026. Le sue parole sono state misurate, come ci si aspetta da un'icona che conosce il valore della suspense, ma sufficienti a far vibrare i fan del franchise.





"Maverick sarà nel film. Ci saranno jet da combattimento. Sarà figo. Ci sarà della musica figa. È tutto quello che posso dire", ha dichiarato Cruise con quel sorriso enigmatico che lo contraddistingue.: il ritorno del personaggio che ha definito la sua carriera, le sequenze aeree mozzafiato che hanno reso Maverick un capolavoro tecnico, e quella colonna sonora capace di far rivivere l'adrenalina degli anni Ottanta mescolata alla potenza emotiva contemporanea., quandonegli ambienti hollywoodiani. Ma è stato. Il successo straordinario del secondo capitolo, uscito nel 2022 dopo decenni di sviluppo travagliato, ha dimostrato che certe storie possono attraversare generazioni senza perdere un grammo di appeal.

Dietro la macchina da presa di questo terzo capitolo troviamo ancora una volta Christopher McQuarrie, collaboratore di lunga data di Cruise e mente creativa dietro alcuni dei migliori capitoli della saga Mission Impossible. McQuarrie tornerà a co-scrivere la sceneggiatura insieme a Ehren Kruger, entrambi già autori di Top Gun Maverick e candidati all'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Ad affiancarli ci saranno Eric Warren Singer, Peter Craig e Justin Marks, un team di scrittura che promette profondità narrativa e capacità di bilanciare azione e risonanza emotiva.





Poster di Top Gun Maverick, fonte: Paramount

Ma c'è un'assenza significativa che sta facendo discutere gli appassionati:, quel mix di nostalgia e modernità che ha conquistato critica e pubblico,. Impegnato con il film su Miami Vice e altri progetti, Kosinski lascerà il posto a un nuovo nome che Paramount dovrà scegliere con estrema attenzione. Trovare qualcuno capace di gestire le aspettative stratosferiche, le esigenze tecniche delle riprese aeree e la personalità ingombrante di Tom Cruise non sarà un'impresa semplice.nei panni di Maverick, le voci di corridoio parlano delnel ruolo di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio di Goose che ha rappresentato il cuore emotivo del secondo film,come Jake "Hangman" Seresin, il pilota arrogante ma talentuoso che ha rubato la scena in diverse sequenze. Powell, in particolare, ha visto la sua stella brillare sempre più dopo Maverick, diventando uno dei volti più richiesti di Hollywood.

La domanda che tutti si pongono è: dove può andare la storia dopo il perfetto arco narrativo di Maverick? Il secondo capitolo ha chiuso brillantemente il cerchio emotivo del personaggio, riconciliandolo con il passato e passando il testimone a una nuova generazione. Quali sfide potrebbero ancora attendere un pilota che ha già affrontato i suoi demoni interiori e completato la missione impossibile?