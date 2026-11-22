Pubblicazione: 22 novembre alle 10:13

La puntata di Ballando con le stelle di sabato 21 novembre 2026 ha visto Noemi Bocchi protagonista insieme al suo partner di ballo Giovanni Pernice. Il loro paso doble ha conquistato la giuria, che ha assegnato quattro 10 pieni. A catturare l'attenzione è stato soprattutto il momento successivo all'esibizione, quando Alberto Matano ha spostato la conversazione sulla vita privata della concorrente, facendo riferimento alle indiscrezioni sulle possibili nozze con Francesco Totti e alla sua imminente intervista a Belve.

Il giornalista ha raccontato che, durante la registrazione del programma di Francesca Fagnani,. Matano ha aggiunto che, alla domanda su eventuali annunci da fare, Totti non avrebbe dato alcuna risposta. A quel punto si è rivolto direttamente alla concorrente, chiedendole se fosse a conoscenza di qualche novità. "Se ci sarà un annuncio? Che io sappia no, magari da parte sua, sarebbe una sorpresa pure per me, ma non lo so. Mi farebbe molto piacere", ha risposto Bocchi, accompagnando le parole con un sorriso e un occhiolino alla telecamera.

La dichiarazione non rappresenta una conferma delle nozze, ma lascia emergere quanto Noemi sarebbe felice di ricevere una proposta dal compagno. Proprio quell'occhiolino ha attirato l'attenzione del pubblico e alimentato le indiscrezioni sulla coppia. Le voci di un possibile matrimonio circolano già da settembre 2026, quando il settimanale Oggi aveva parlato dell'ipotesi di una cerimonia nella primavera del 2027 a Roma. A far discutere è stato anche un importante anello con diamante comparso al dito della compagna di Totti, interpretato da alcuni come un possibile indizio di fidanzamento ufficiale.

Al momento Francesco Totti e Noemi Bocchi non hanno confermato le indiscrezioni. La loro relazione, iniziata dopo la separazione dell'ex calciatore da Ilary Blasi, continua a suscitare grande interesse, anche se entrambi hanno mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata. Le dichiarazioni a Ballando con le stelle hanno riacceso la curiosità, senza fornire certezze sui progetti futuri della coppia.

Ora i riflettori sono puntati su Belve, dove Francesco Totti sarà ospite di Francesca Fagnani martedì 24 novembre su Rai 2.. Resta da capire se deciderà di raccontare qualcosa in più sulla loro relazione o se manterrà il riserbo anche davanti alle domande della conduttrice.

Nel frattempo, la partecipazione di Noemi a Ballando con le stelle continua a darle visibilità anche al di là delle vicende sentimentali. I quattro 10 conquistati con Giovanni Pernice testimoniano il successo della sua esibizione, mentre le parole pronunciate in diretta hanno riportato al centro del gossip il futuro con Totti. L'eventuale annuncio di matrimonio resta tutto da verificare, per saperne di più bisognerà attendere l'intervista dell'ex calciatore a Belve.