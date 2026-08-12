Toy Story 5 è pronto ad arrivare in digitale: ecco quando sarà possibile vederlo anche a casa

Pubblicazione: 12 agosto alle 08:00

Il momento che milioni di famiglie italiane stavano aspettando è finalmente arrivato: Pixar ha annunciato che Toy Story 5, il quinto capitolo della saga animata che ha definito l'infanzia di intere generazioni, approda sulle piattaforme digitali il 18 agosto 2026. Dopo aver incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino mondiale e conquistato il cuore di pubblico e critica, il film Disney-Pixar sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio su Amazon Prime Video, Apple TV e Fandango at Home.

La notizia arriva a distanza di pochi mesi dall'uscita cinematografica di giugno, che ha riportato nelle sale spettatori di tutte le età, dai bambini che scoprono perai genitori cresciuti con. Non è solo nostalgia:ha dimostrato ancora una volta la capacità di Pixar di rinnovarsi, affrontando temi attuali con la profondità emotiva che contraddistingue lo studio di animazione californiano.

Ma cosa rende questo quinto capitolo così speciale da meritare un simile successo. La risposta sta nella premessa narrativa: giocattoli contro tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e l'intera banda si trovano ad affrontare la loro sfida più grande quando nella vita di Bonnie, la bambina che li possiede, irrompe Lilypad, un tablet di ultimissima generazione dotato di intelligenza artificiale e idee ben precise su cosa sia meglio per la piccola padrona.

Toy Story 5, fonte: Pixar

Il conflitto generazionale tra il fascino tattile dei giocattoli tradizionali e l'appeal magnetico degli schermi digitali non è solo un espediente narrativo: è una riflessione su ciò che milioni di famiglie vivono quotidianamente. Come possono i vecchi eroi dell'infanzia competere con notifiche, app e contenuti infiniti. Insieme a Lilypad arrivano altri personaggi tecnologici come Smarty Pants, Atlas e Snappy, una squadra di gadget che rappresenta il nuovo che avanza. Ma non temete: i veterani non si arrendono senza combattere, in quella che il regista Andrew Stanton e la co-regista Kenna Harris hanno definito "la più grande avventura di sempre" per i protagonisti.

L'accoglienza è stata eccellente. Suil film vanta un raro 93 percento di gradimento da parte della critica e un 94 percento dal pubblico, numeri che confermano comesia riuscito nell'impresa di soddisfare aspettative altissime., l'attesa sarà leggermente più lunga. Ilarriveranno le versioni in, complete di contenuti extra che arricchiscono l'esperienza. Gli acquirenti delle edizioni fisiche potranno accedere a scene eliminate come, sequenze che non hanno trovato spazio nel montaggio finale ma che offrono uno sguardo prezioso sul processo creativo.

Non solo: sarà disponibile anche una SteelBook in edizione limitata, un vero oggetto da collezione che ritrae i personaggi classici Woody, Buzz, Jessie e Bullseye accanto ai nuovi arrivati tecnologici. Ma c'è un altro elemento che ha sorpreso e conquistato il pubblico: la colonna sonora. Toy Story 5 segna infatti la collaborazione tra Randy Newman, compositore storico della saga, e Taylor Swift, che ha scritto e interpretato il brano I Knew It, I Knew You insieme al suo collaboratore abituale Jack Antonoff. La canzone, già candidata a diversi premi, è diventata rapidamente uno dei punti di forza emotivi del film, accompagnando uno dei momenti chiave della narrazione.

Toy Story 5, fonte: Pixar

La soundtrack completa sarà disponibile in formato vinile e CD, un'ulteriore testimonianza di come Toy Story 5 abbia saputo costruire un'esperienza multimediale a 360 gradi, capace di parlare a diverse generazioni attraverso linguaggi differenti: l'animazione per i più piccoli, la profondità narrativa per gli adulti, la musica pop per gli adolescenti. Il franchise Toy Story non è solo una serie di film: è un fenomeno culturale che ha generato oltre 51 miliardi di dollari considerando l'intera proprietà intellettuale, dai parchi a tema al merchandising.

Si tratta di una delle pochissime saghe animate ad aver portato tre sequel oltre la soglia del miliardo di dollari al botteghino, un risultato che testimonia la capacità di evolversi mantenendo intatta l'essenza che ha conquistato il pubblico nel 1995. Con l'arrivo in digitale, milioni di famiglie potranno finalmente rivivere l'avventura comodamente dal divano di casa, magari organizzando una maratona completa dei cinque film per riscoprire l'evoluzione di personaggi che sono diventati molto più che semplici figure animate: sono compagni di crescita, simboli di valori come l'amicizia, la lealtà e l'accettazione del cambiamento.

La disponibilità sulle principali piattaforme digitali garantisce accessibilità immediata senza necessità di attendere spedizioni o recarsi in negozio. Basterà un paio di click per portare Woody, Buzz e compagni direttamente nel salotto, pronti per una serata di emozioni, risate e quella dose di malinconia consapevole che solo Pixar (colpita di recente da licenziamenti) sa confezionare. Il 18 agosto segna quindi un doppio appuntamento: per chi ha già visto il film, l'occasione di riviverlo e scoprirne i dettagli; per chi se l'è perso al cinema, la prima opportunità di unirsi a un'avventura che ha già fatto la storia dell'animazione contemporanea.