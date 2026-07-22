Toy Story 5 vola verso il miliardo, ma Disney licenzia centinaia di dipendenti: Pixar è la più colpita

Pubblicazione: 22 luglio alle 08:45

La magia ha un prezzo, e questa volta a pagarlo sono centinaia di dipendenti della Pixar Animation Studios. Martedì mattina, il colosso dell'animazione californiano ha subito un'ondata di licenziamenti che lo ha colpito più duramente di qualsiasi altro settore della galassia Disney. Un paradosso amaro per lo studio che proprio in questi giorni sta celebrando il trionfo globale di Toy Story 5, film destinato a superare il miliardo di dollari al botteghino e a diventare il capitolo più redditizio dell'intera franchise.

La conferma arriva direttamente da una portavoce: l'azienda sta tagliando diverse centinaia di posizioni lavorative distribuite tra varie funzioni corporate., con licenziamenti legati all'integrazione dellae, appunto, gli studios cinematografici. All'interno di quest'ultimo comparto, lasopporta il peso maggiore dei tagli, mentre nel gruppo televisivo èa registrare le perdite più consistenti.

I dipendenti coinvolti hanno ricevuto la comunicazione martedì mattina. Nessun preavviso mediatico, nessuna gradualità: solo l'email che nessun lavoratore vorrebbe mai aprire. Per molti di loro, quello stesso studio che ha dato vita a Woody, Buzz Lightyear, i personaggi di Inside Out e generazioni intere di film iconici rappresentava non solo un datore di lavoro, ma un universo creativo in cui investire carriera e passione.

Disney is laying off several hundred people across the entire company.



The majority of the layoffs on the studios side is at Pixar.



(Source: https://t.co/Mi9s1xnM0b) pic.twitter.com/cwp28luxzo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 21, 2026

Secondo fonti vicine alla questione, i licenziamenti alla Pixar si concentrano principalmente nei reparti di produzione e operazioni. La decisione rifletterebbe l'evoluzione delle esigenze dello studio in relazione ai volumi produttivi e ai progetti attualmente in corso. Una spiegazione tecnica che maschera a fatica una verità più complessa: negli ultimi tre anni, Walt Disney Studios ha radicalmente ridisegnato la propria strategia produttiva, puntando a ridurre il volume complessivo delle uscite per dare priorità alla qualità.

Il focus si è spostato nettamente versodestinati ad alimentare l'ecosistema d'intrattenimento più ampio dell'azienda,, con una produzione sempre minore pensata direttamente per le piattaforme digitali. Tradotto: meno film, più scommesse concentrate, meno personale necessario per sostenerle. Ilha visto larilasciare due lungometraggi., avventura originale uscita in primavera, ha registrato un'apertura solida ma non è riuscita a replicare i trionfi storici dello studio.

Toy Story 5, invece, rappresenta il successo che tutti si aspettavano e oltre: sta per oltrepassare la soglia del miliardo di dollari e si candida a chiudere come il film più redditizio dell'intera saga. Eppure, questa performance stellare non è bastata a proteggere i posti di lavoro. Il problema, secondo gli osservatori dell'industria, risiede in una difficoltà strutturale che affligge la Pixar dalla pandemia in poi: l'incapacità di lanciare nuove proprietà intellettuali di successo.

Toy Story 5, fonte: Pixar

Difatti se i sequel, da Inside Out 2 nel 2024 fino al recente Toy Story 5, continuano a elettrizzare il botteghino, i progetti originali faticano a decollare. Durante il periodo COVID, titoli come Soul, Luca e Turning Red vennero indirizzati direttamente su Disney+, una scelta che secondo i vertici aziendali ha involontariamente abituato il pubblico a consumare i film Pixar comodamente dal divano di casa, anziché nelle sale cinematografiche.

Questa dinamica ha eroso la percezione della Pixar come evento cinematografico imperdibile, relegandola in alcuni casi al ruolo di fornitore premium di contenuti per lo streaming. Un declassamento simbolico che si traduce in margini più stretti e, inevitabilmente, in una riduzione della forza lavoro necessaria. Comunque i tagli di luglio si inseriscono in un quadro più ampio di ristrutturazione aziendale, visto che già nell'aprile 2026, Disney aveva eliminato circa 1.000 posizioni nelle funzioni marketing distribuite tra studios, network televisivi, ESPN, divisioni prodotto, tecnologia e gruppi corporate.

All'epoca, Josh D'Amaro, da poco insediato come CEO di Disney, aveva giustificato le scelte con un memo ai dipendenti che parlava di "razionalizzazione delle operazioni" e della necessità di "favorire una forza lavoro più agile e tecnologicamente abilitata per rispondere ai bisogni di domani". Parole che suonano familiari a chiunque abbia assistito alle ondate di licenziamenti tech degli ultimi anni.

Toy Story 5, fonte: Disney

Il ritmo frenetico dell'industria dell'intrattenimento, la pressione degli azionisti, la concorrenza spietata nello streaming e la necessità di contenere i costi in un mercato sempre più sfidante: sono tutte variabili che compongono l'equazione del ridimensionamento. Ma resta una domanda: come può un'azienda che fattura miliardi, che domina il box office globale, che possiede alcune delle proprietà intellettuali più preziose al mondo, decidere che centinaia di persone sono superflue proprio nel momento del trionfo commerciale? La risposta, per quanto scomoda, risiede nella logica spietata del capitalismo contemporaneo: il successo di un singolo prodotto non garantisce la sicurezza dell'intero sistema produttivo che lo ha generato.

Per la Pixar, questo rappresenta un momento di riflessione identitaria. Lo studio che ha rivoluzionato l'animazione digitale, che ha insegnato al mondo che i film d'animazione potevano far piangere gli adulti quanto i bambini, che ha costruito un impero creativo basato sull'innovazione narrativa, si trova ora a fare i conti con una realtà industriale che privilegia l'efficienza sulla sperimentazione, i franchise consolidati sulle scommesse originali.

Mentre Woody e Buzz continuano la loro corsa verso nuovi record al botteghino, centinaia di artisti, tecnici, coordinatori e professionisti che hanno contribuito a quella magia raccolgono le loro cose e guardano al futuro con incertezza. Il prezzo della trasformazione, in questo caso, lo pagano loro.