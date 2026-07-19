La Principessa e il ranocchio diventa live-action, ma non sarà un remake del film animato

Pubblicazione: 19 luglio alle 09:45

Colman Domingo non si ferma mai. Fresco di due nomination agli Emmy 2026 per il suo lavoro in Four Seasons e Euphoria, l'attore che ha conquistato Hollywood con le sue interpretazioni intense e stratificate si prepara a una nuova avventura creativa. Questa volta, però, lascia temporaneamente da parte il registro drammatico che lo ha reso celebre per tuffarsi nel magico universo Disney.



Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Domingo è in trattative per co-scrivere un film live-action originale incentrato su Tiana, la protagonista del classico d'animazione del 2009 La principessa e il ranocchio. Al suo fianco ci sarà Robert O'Hara, regista e drammaturgo nominato al Tony Award nel 2020 per Slave Play. Il progetto è ancora nelle fasi embrionali, con le trattative contrattuali ancora in corso, ma l'entusiasmo attorno a questa collaborazione è già palpabile.



La principessa e il ranocchio rappresenta un capitolo significativo nella storia della Disney: fu l'ultimo lungometraggio d'animazione tradizionale disegnato a mano dello studio, diretto da John Musker e Ron Clements. Ambientato nella vibrante New Orleans degli anni Venti, il film raccontava la storia di Tiana, una cameriera con il sogno di aprire un ristorante, che si ritrova trasformata in una rana dopo aver baciato il principe Naveen, anch'egli vittima di una maledizione lanciata dal malvagio stregone voodoo Facilier.

La Principessa e il ranocchio, fonte: Walt Disney Pictures



La versione che Domingo e O'Hara hanno in mente viene descritta come uno spinoff del film d'animazione piuttosto che un adattamento diretto, sulla falsariga di Gaston, il progetto live-action ispirato a La bella e la bestia attualmente in sviluppo. Questo approccio lascia intendere che non assisteremo a una semplice trasposizione scene per scene del film del 2009, ma a una storia originale che espande l'universo narrativo di Tiana, forse esplorando aspetti del personaggio o della sua ambientazione rimasti inesplorati.



Il progetto su Tiana si inserisce in una strategia più ampia di Disney, che continua a trasformare i suoi classici d'animazione in film live-action nonostante qualche scivolone recente. La versione live-action di Oceania con Dwayne Johnson, per esempio, deluse le aspettative al botteghino con un'apertura da 43 milioni di dollari negli Stati Uniti, ben al di sotto delle previsioni. Tuttavia il film ha mostrato una buona tenuta nel secondo weekend.

Poster di La Principessa e il ranocchio, fonte: Walt Disney Pictures

D'altra parte, il successo straordinario di Lilo & Stitch del 2025, che superò il miliardo di dollari diventando uno dei soli tre film MPA a raggiungere tale traguardo quell'anno, dimostra che il filone è tutt'altro che esaurito quando il progetto centra il bersaglio. Attualmente Disney ha in cantiere diversi altri adattamenti live-action: Raperonzolo, in fase di riprese sotto la direzione di Michael Gracey con Kathryn Hahn, Diego Luna, Milo Manheim e Teagan Croft nel cast, Stepsisters, uno spinoff di Cenerentola diretto da Akiva Schaffer, Lilo & Stitch 2 di Chris Sanders e Impossible Creatures, basato sulla serie fantasy di Katherine Rundell.



Il film su Tiana rappresenterebbe per Domingo l'opportunità di portare la sua voce autoriale in un territorio nuovo, quello delle grandi produzioni family-friendly destinate a un pubblico globale. La sfida sarà mantenere l'identità culturale forte che caratterizzava il film d'animazione, profondamente radicato nella cultura afroamericana e nella storia di New Orleans, aggiungendo al contempo strati narrativi che giustifichino l'esistenza di questo nuovo capitolo.