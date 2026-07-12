Oceania: Dwayne Johnson risponde all'assurdo caso dei capezzoli scomparsi

Pubblicazione: 12 luglio alle 15:34

Quando pensi ai grandi dibattiti che accompagnano l'uscita di un blockbuster Disney, probabilmente ti vengono in mente questioni come la fedeltà alla trama originale, la qualità degli effetti speciali o le performance del cast. Eppure, con il live-action di Oceania, internet ha deciso di concentrarsi su qualcosa di completamente diverso: i capezzoli di Maui. O meglio, la loro apparente scomparsa.



I social media si sono rapidamente riempiti di meme, teorie e domande sincere su dove fossero finiti i capezzoli del semidio interpretato da Dwayne Johnson. Alcuni utenti erano convinti che Disney avesse utilizzato effetti digitali per cancellarli completamente, scatenando speculazioni sempre più creative.



La questione è diventata talmente popolare che lo stesso The Rock ha dovuto intervenire per chiarire la situazione. L'attore si è detto perplesso dall'attenzione riservata a questo particolare dettaglio. "Voglio sapere chi esattamente, tra il nostro pubblico, guardando il trailer, si è chiesto 'Dove sono i capezzoli di Maui'. Mi piacerebbe incontrare questa persona o questo gruppo di persone", ha dichiarato con evidente ironia.





Ma Johnson non si è limitato a esprimere il suo stupore. Ha fornito anche una spiegazione tecnica piuttosto precisa. I capezzoli di Maui ci sono eccome, semplicemente vengono nascosti dai tatuaggi tradizionali polinesiani che ricoprono l'intero torace del personaggio. "Sappiamo cosa significa avere segni su tutto il petto. E a volte, nel caso di Maui, i suoi segni circondano le areole", ha spiegato l'attore.



Il problema, secondo The Rock, è puramente visivo. Con così tanti elementi in movimento sullo schermo e con i pettorali particolarmente sviluppati del personaggio, i capezzoli finiscono semplicemente per confondersi con i tatuaggi e gli altri dettagli grafici. "A volte si perdono nelle immagini perché ci sono molte cose che si muovono e accadono, e i suoi pettorali sono enormi. Quindi ci sono", ha assicurato Johnson, invitando i più curiosi a mettere in pausa il trailer, zoomare e guardare con attenzione.





Vale la pena ricordare che il fisico di Maui che vediamo sullo schermo non è quello reale di Dwayne Johnson. Per interpretare il semidio polinesiano, l'attore ha indossato una protesi personalizzata da 18 chili che riproduce il corpo massiccio e tatuato del personaggio, completata da una parrucca con capelli ricci castani. La trasformazione richiedeva circa due ore e mezza ogni giorno sul set, il che significa che il torace visibile nel film è interamente artificiale.



Questa stranezza ha trasformato un dettaglio anatomico marginale in uno dei topic più discussi legati al film, dimostrando ancora una volta come internet sia in grado di fissarsi su aspetti completamente inaspettati di una produzione cinematografica. Il live-action di Oceania aveva già sollevato critiche per altri motivi, con recensioni tiepide che hanno deluso le aspettative di molti fan, ma il dibattito sui capezzoli ha finito per rubare la scena.



Secondo le parole dello stesso Rock, il messaggio finale per chi ha sollevato la questione è chiaro: "Dite a quei maniaci che volevano sapere dove fossero i capezzoli di Maui di mettere in pausa il trailer, fermarlo, zoomare e dare un'occhiata". I capezzoli ci sono, nascosti tra tatuaggi, muscoli e il caos visivo di un kolossal Disney. Basta sapere dove guardare. Il film uscirà in Italia il prossimo 19 Agosto 2026 e vedremo direttamente al cinema se i capezzoli ci sono o meno.