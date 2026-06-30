Disney ammette: il nuovo film d'animazione è ispirato a Chainsaw Man (ma c'è molto altro sotto)

Pubblicazione: 30 giugno alle 11:13

Quando pensi a Disney, probabilmente ti vengono in mente principesse, castelli incantati e storie che scaldano il cuore. Quando pensi a Chainsaw Man, invece, l'immagine è completamente diversa: violenza grafica, demoni smembrati e un protagonista che ha letteralmente una motosega al posto della testa. Eppure, questi due mondi apparentemente inconciliabili si sono incontrati in un modo che nessuno avrebbe potuto prevedere.



Hexed, il nuovo film d'animazione Disney in uscita per il Ringraziamento 2026, deve parte della sua identità visiva proprio all'anime di Tatsuki Fujimoto. Non è uno scherzo: i registi Fawn Veerasunthorn e Jason Hand lo hanno dichiarato apertamente in un'intervista con Cartoon Brew durante il festival di Annecy. E la cosa più interessante è che questa connessione, per quanto assurda possa sembrare a prima vista, ha perfettamente senso una volta che scavi sotto la superficie.



Hexed racconta la storia di Billie Doe, un'adolescente che si è sempre sentita fuori posto nel suo mondo suburbano. La sua vita cambia radicalmente quando viene trasportata nel regno magico di Hexe e scopre di essere una strega. Il film promette di essere uno dei progetti più interessanti della recente rinascita qualitativa di Disney, con un trailer teaser che ha già catturato l'attenzione per il suo stile visivo distintivo e la sua energia caotica.





Durante l'intervista, Jason Hand ha spiegato come tutto sia iniziato guardando Chainsaw Man insieme a suo figlio quindicenne. "Fanno cose pazzesche con gli occhi che ho pensato potessimo assolutamente fare anche noi, ma in modo molto più sottile", ha dichiarato il regista. Non si tratta quindi di copiare la violenza o i temi adulti dell'anime, ma di carpire un linguaggio visivo specifico: quella capacità di esprimere emozioni intense e caratterizzazione attraverso il design degli occhi dei personaggi.



Chainsaw Man, nonostante la sua brutalità, funziona perché bilancia perfettamente oscurità e vivacità. L'anime di MAPPA presenta una palette di colori gorgeous, design eccentrici e una personalità visiva che contrasta con la crudezza della narrativa. Denji, il protagonista, è caotico, imprevedibile, pieno di energia vitale anche quando tutto attorno a lui è morte e distruzione. È questa dualità che ha colpito i registi di Hexed.



Fawn Veerasunthorn ha aggiunto che, trattandosi di un film originale e non di un adattamento o sequel, il team creativo ha visto l'opportunità di "pensare in modo diverso e diventare più cartoon". Questo approccio si manifesta in ogni aspetto del film: colori saturati che esplodono sullo schermo, proporzioni esagerate dei personaggi, design che abbracciano l'assurdo piuttosto che temerlo.

Lo stravagante mondo di Hexed, fonte: Disney Pictures





Guardando il trailer di Hexed, la connessione diventa più chiara. Il mondo di Hexe è pieno di pericoli: mostri, magia oscura, personaggi con poteri soprannaturali. È essenzialmente una versione family-friendly della struttura narrativa di Chainsaw Man, dove un outsider viene catapultato in un mondo pericoloso e straordinario, scoprendo poteri che non sapeva di avere. E proprio come Denji, Billie Doe ha un'energia caotica che la rende perfetta per navigare questo nuovo universo bizzarro.



Il design dei personaggi umani in Hexed è volutamente eccentrico, con tratti esagerati e proporzioni che sfidano il realismo. Questa scelta stilistica non solo rende il film visivamente distintivo rispetto ad altri prodotti Disney recenti, ma crea anche quel contrasto fondamentale tra l'apparenza giocosa e il pericolo reale del mondo rappresentato. È la stessa alchimia che rende Chainsaw Man così efficace: l'estetica pop e colorata che maschera una realtà brutale.

La protagonista di Hexed, fonte: Disney Pictures





Che un film Disney, simbolo dell'animazione occidentale per eccellenza, riconosca apertamente di aver preso ispirazione da un anime come Chainsaw Man è un segnale di quanto l'animazione giapponese sia penetrata nel DNA creativo dell'industria globale. Non si tratta più di nicchie o sottogeneri: è il nuovo linguaggio condiviso dell'animazione contemporaneam un linguaggio che cambia tanto quando l'apertura di Disney sarebbe cambiata se avesse acquisito i film di James Bond.



L'approccio dei registi di Hexed dimostra anche una maturità intellettuale importante: non stanno semplicemente imitando l'anime per inseguire una moda, ma stanno studiando cosa rende efficaci certi meccanismi visivi e narrativi per poi adattarli al loro contesto specifico. Prendere la tecnica espressiva degli occhi di Chainsaw Man e renderla "più sottile" per un pubblico Disney è esattamente il tipo di contaminazione creativa che arricchisce entrambe le tradizioni.