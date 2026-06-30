Daveigh Chase: rivelata la verità dietro la morte dell'attrice di Lilo e Stitch (e dipinge un quadro terribile)

Pubblicazione: 30 giugno alle 11:34

La notizia della morte di Daveigh Chase, avvenuta il 16 giugno 2026 all'età di soli 35 anni, ha scosso il mondo del cinema e dell'animazione. L'attrice, celebre per aver prestato la voce a Lilo nel classico Disney del 2002 "Lilo & Stitch", si è spenta lasciando un vuoto profondo tra fan e colleghi. Ma nelle settimane successive alla sua scomparsa, la verità sulla causa del decesso ha seguito un percorso tortuoso, culminato nella rivelazione ufficiale dei documenti del medico legale della contea di Los Angeles.



Il 17 giugno 2026, il giorno successivo alla morte, il fidanzato di Chase, Roy Hernandez, aveva condiviso pubblicamente che l'attrice era deceduta a causa di una meningite e di un'infezione del sangue, che avevano portato a problemi settici e al conseguente arresto delle funzioni vitali. Una spiegazione che, all'epoca, era stata accolta come la versione definitiva della tragedia. L'ospedale in cui era deceduta aveva registrato la causa come naturale.



Tuttavia, i documenti ufficiali dell'ufficio del medico legale hanno rivelato una realtà più complessa. Secondo i registri riportati da Deadline, la causa ufficiale del decesso è stata identificata come sindrome da immunodeficienza acquisita, comunemente nota come AIDS, con altre condizioni significative che includevano l'uso cronico di più sostanze. Questa rivelazione ha aggiunto ulteriori strati a una storia già dolorosa, sollevando interrogativi e gettando nuova luce sugli ultimi anni di vita dell'attrice.

Daveigh Chase in The Ring, fonte: DreamWorks Pictures





La carriera di Daveigh Chase era iniziata con una precocità straordinaria. A soli 7 anni muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo, tra spot pubblicitari e palcoscenici teatrali. A 8 anni aveva già collezionato ruoli in alcune delle serie televisive più popolari dell'epoca: Sabrina, vita da strega, Streghe, The Practice ed ER. Una gavetta che dimostrava un talento fuori dal comune.



Il 2001 segnò un punto di svolta con la sua partecipazione a Donnie Darko, dove interpretò Samantha Darko, la sorella minore del protagonista interpretato da Jake Gyllenhaal. Il film, inizialmente accolto tiepidamente al botteghino, sarebbe diventato negli anni un cult movie imprescindibile per gli amanti del cinema indipendente e visionario.



Il 2002 fu l'anno della consacrazione definitiva. Chase prestò la voce a Lilo nel film Disney che avrebbe definito la sua carriera, regalando vita e personalità a una delle protagoniste più amate e autentiche del canone animato. Nello stesso anno doppiò Chihiro Ogino nella versione inglese de La città incantata di Hayao Miyazaki, capolavoro dello Studio Ghibli che avrebbe conquistato l'Oscar come miglior film d'animazione. Come se non bastasse, sempre nel 2002 interpretò Samara Morgan in The Ring di Gore Verbinski, il remake americano del J-horror giapponese che terrorizzò un'intera generazione di spettatori.

Lilo e Stitch, fonte: Disney Animation Studios





La storia di Daveigh Chase rimane quella di un talento precoce che ha illuminato lo schermo in ruoli iconici, dalla dolcezza di Lilo all'inquietudine di Samara, passando per la vulnerabilità di Samantha Darko. Una carriera iniziata sotto i riflettori più luminosi di Hollywood e conclusa troppo presto, a soli 35 anni, lasciando dietro di sé domande, ricordi indelebili e quella voce che continua a risuonare ogni volta che qualcuno rivede Lilo & Stitch, ricordandoci quanto possa essere fragile anche chi ci ha fatto sognare.

Il problema più grande? Che la vera causa della morte rivela qualcosa di ancora più oscuro in tutta la vicenda. Ciò che sappiamo è che per un lungo periodo di tempo ha vagabondato tra le strade di Los Angeles insieme al fidanzato, abusando di sostanze stupefacenti come il Fentanyl. Quest'ultimo attacca i ricettori del dolore del cervello, provocando un fortissimo stordimento. Quale dolore, psicologico e fisico, aveva bisogno di fermare la giovane Chase?