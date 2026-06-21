Toy Story 5 riscrive la storia della Pixar: soltanto un film è riuscito a fare meglio al debutto

Pubblicazione: 21 giugno alle 09:00

Il ritorno di Woody, Buzz e compagnia non è solo nostalgico, ma è semplicemente travolgente, visto che Toy Story 5 ha letteralmente riscritto i libri dei record della Pixar, conquistando il primo posto al box office domestico nel weekend di apertura con proiezioni che oscillano tra i 160 e i 170 milioni di dollari. Una cifra che non solo polverizza il precedente record della franchise, ma si posiziona al secondo posto assoluto nella storia dello studio di animazione, battuto solo da Gli Incredibili 2 e dal suo debutto stellare da 182,7 milioni nel 2018.

Per capire la portata di questo successo, basta confrontare i numeri. Il precedente campione della serie,, aveva raccolto, una cifra già straordinaria per l'epoca. Ma il quinto capitolo ha fatto un balzo in avanti di, dimostrando che il legame emotivo del pubblico con questi personaggi non solo non si è affievolito, ma continua a crescere a distanza di oltre trent'anni dal film originale del 1995.

Il nuovo capitolo della saga riunisce il cast vocale storico, con Tom Hanks nei panni dello sceriffo Woody, Tim Allen come Buzz Lightyear, Joan Cusack che presta la voce a Jessie, Annie Potts in quelli di Bo Peep, e altri veterani come John Ratzenberger, Wallace Shawn e Tony Hale. La trama questa volta affronta quello che potrebbe essere il nemico più subdolo di qualsiasi antagonista visto finora nella serie: la tecnologia digitale. I giocattoli vedono minacciata la loro posizione nel cuore di Bonnie, la loro giovane proprietaria, dall'arrivo di un tablet chiamato Lilypad, doppiato da Greta Lee, che catalizza completamente l'attenzione della bambina.

Il poster di Toy Story 5, fonte: Pixar

È un tema estremamente attuale, che parla direttamente alle famiglie di oggi. Toy Story 5 mette infatti al centro lo scontro tra i giocattoli tradizionali e il richiamo irresistibile degli schermi, trasformando una situazione che molti genitori vivono ogni giorno in uno dei conflitti principali della storia. Ad ogni modo, dal punto di vista finanziario, il quinto Toy Story non è solo il miglior debutto della franchise: è anche il lancio più forte del 2026 finora, superando i 131,7 milioni di Super Mario Galaxy Il Film. Quando si mettono in fila i numeri aggiustati per l'inflazione, il confronto diventa ancora più impressionante.

Il film originale del 1995 aveva incassato, cifra che oggi equivarrebbe a circa 63,5 milioni. Toy Story 2, nel 1999, aveva raggiuntodurante la sua espansione nazionale (114,3 milioni aggiustati). Persino il popolarissimo, con i suoi 110,3 milioni (169,6 milioni aggiustati), viene superato seraggiunge il limite superiore delle proiezioni. Laaveva un disperato bisogno di questo trionfo, visto che dopo il periodo pandemico, lo studio ha attraversato una fase, con diversi progetti che non hanno raggiunto le aspettative.

Lightyear, lo spinoff fantascientifico del 2022 dedicato al "vero" astronauta che ha ispirato il giocattolo di Buzz, si era rivelato un flop con soli 226,4 milioni di dollari a fronte di un budget di 200 milioni di dollari. Elio del 2025 aveva fatto ancora peggio, fermandosi a 154 milioni contro un costo di produzione simile. Persino Elemental del 2023, pur non essendo un disastro, aveva deluso rispetto agli standard Pixar con 496,4 milioni contro un budget di 200 milioni. L'unica vera eccezione era stata Inside Out 2 nel 2024, che aveva raggiunto la straordinaria cifra di 1,699 miliardi di dollari in tutto il mondo, confermandosi il film Pixar di maggior incasso di sempre.

Toy Story 5, fonte: Pixar

Adesso Toy Story 5 sembra destinato a unirsi a quel club d'élite. Con un budget dichiarato di 250 milioni di dollari, il più alto della franchise, il film necessita di circa 625 milioni di incasso globale per andare in pareggio, una soglia che dovrebbe superare senza troppi problemi considerando la forza del debutto e il fatto che ogni film nella top ten Pixar ha ampiamente oltrepassato quella cifra. Resta da vedere se Toy Story 5 riuscirà a replicare i moltiplicatori impressionanti dei capitoli precedenti.

Toy Story 3 aveva trasformato il suo forte debutto in oltre un miliardo di dollari a livello mondiale, mentre Toy Story 4 aveva fatto lo stesso raggiungendo 1,073 miliardi. Se il quinto capitolo dovesse mantenere una traiettoria simile, potrebbe aspirare a diventare il sesto film Pixar a raggiungere la soglia del miliardo, unendosi a Inside Out 2, Incredibles 2, Finding Dory, Toy Story 4 e Toy Story 3.

Il successo di Toy Story 5 conferma ancora una volta la forza di una delle saghe più importanti nella storia dell'animazione. Nonostante si tratti del capitolo con il record negativo della serie principale su Rotten Tomatoes, il film ha ottenuto il miglior debutto al box office dell'intera franchise, dimostrando come il richiamo di Woody, Buzz e degli altri protagonisti resti fortissimo. Nelle prossime settimane sarà interessante capire se il passaparola permetterà al film di mantenere questo slancio e di raggiungere, come i due capitoli precedenti, il traguardo del miliardo di dollari al botteghino mondiale.