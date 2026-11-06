"Tra noi non c'è rivalità": Gerry Scotti parla di Stefano De Martino e lancia un appello che coinvolge Rai e Mediaset
Gerry Scotti parla del rapporto con Stefano De Martino, smentisce le rivalità e lancia un appello a Rai e Mediaset sugli orari televisivi.
Gerry Scotti e Stefano De Martino sono spesso messi a confronto per gli ascolti dei rispettivi programmi, ma dietro la competizione televisiva non ci sarebbe alcuna rivalità personale. A chiarirlo è stato lo stesso conduttore di Canale 5, che ha parlato del rapporto con il collega durante un appuntamento pubblico a Milano. Scotti ha espresso parole di stima e affetto nei confronti del volto di Affari Tuoi, invitando a non confondere la sfida tra le trasmissioni con i rapporti tra i loro protagonisti. Non è mancata una riflessione sugli orari della televisione italiana e sulla necessità di trovare un accordo tra Rai e Mediaset.
Al centro del suo intervento c'è stato il successo di La Ruota della Fortuna, che si misura ogni sera con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Scotti ha sottolineato come entrambe le trasmissioni riescano a raccogliere circa 4 milioni di spettatori, un risultato che considera motivo di soddisfazione per tutti. Secondo il presentatore, questi numeri dimostrano che entrambi i gruppi di lavoro stanno svolgendo un ottimo lavoro e che il pubblico continua ad apprezzare le rispettive proposte televisive.
Il conduttore si è soffermato sul legame con De Martino, respingendo le ricostruzioni che descrivono i due professionisti come avversari anche sul piano personale. Ha parlato del collega con grande affetto, ricordando la differenza d'età e il rapporto di stima reciproca che li unisce, Stefano, a 37 anni, gli dimostra affetto e rispetto, mentre lui ricambia con la simpatia e la considerazione che un uomo di 70 anni può nutrire nei confronti di un giovane professionista. Da qui il suo invito a non credere a chi alimenta l'idea di uno scontro tra loro, la competizione riguarda i programmi, non i rapporti umani.
Per questo motivo Scotti ha rivolto un appello diretto ai dirigenti di Rai e Mediaset, auspicando un'intesa tra le due aziende per anticipare la conclusione dell'access prime time. A suo giudizio, un accordo potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per tutti, le reti avrebbero la possibilità di organizzare diversamente la propria programmazione, mentre il pubblico potrebbe guadagnare mezz'ora di tempo libero e, come ha ironicamente osservato il conduttore, anche mezz'ora di sonno in più. Un messaggio che, insieme alle parole dedicate a Stefano De Martino, mostra come la sfida televisiva possa convivere con il rispetto e la collaborazione tra colleghi.