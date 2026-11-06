"Tra noi non c'è rivalità": Gerry Scotti parla di Stefano De Martino e lancia un appello che coinvolge Rai e Mediaset

Pubblicazione: 06 novembre alle 19:10

Gerry Scotti e Stefano De Martino sono spesso messi a confronto per gli ascolti dei rispettivi programmi, ma dietro la competizione televisiva non ci sarebbe alcuna rivalità personale. A chiarirlo è stato lo stesso conduttore di Canale 5, che ha parlato del rapporto con il collega durante un appuntamento pubblico a Milano. Scotti ha espresso parole di stima e affetto nei confronti del volto di Affari Tuoi, invitando a non confondere la sfida tra le trasmissioni con i rapporti tra i loro protagonisti. Non è mancata una riflessione sugli orari della televisione italiana e sulla necessità di trovare un accordo tra Rai e Mediaset.

Gerry Scotti inaugura per il secondo anno consecutivo il Festival dello Spettacolo. #festivaldellospettacolo https://t.co/tyuokIZ7rA — Massimo Falcioni (@falcions85) November 6, 2026

Le dichiarazioni sono arrivate in occasione della seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo, manifestazione ospitata al Superstudio Più di Milano per l'intero fine settimana. A inaugurare l'evento è stato proprio Gerry Scotti, insieme a Ezio Genghini, vicedirettore di Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Mandelli, amministratore delegato di Mondadori Media, e Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Al centro del suo intervento c'è stato il successo di La Ruota della Fortuna, che si misura ogni sera con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Scotti ha sottolineato come entrambe le trasmissioni riescano a raccogliere circa 4 milioni di spettatori, un risultato che considera motivo di soddisfazione per tutti. Secondo il presentatore, questi numeri dimostrano che entrambi i gruppi di lavoro stanno svolgendo un ottimo lavoro e che il pubblico continua ad apprezzare le rispettive proposte televisive.

Il conduttore si è soffermato sul legame con De Martino, respingendo le ricostruzioni che descrivono i due professionisti come avversari anche sul piano personale. Ha parlato del collega con grande affetto, ricordando la differenza d'età e il rapporto di stima reciproca che li unisce, Stefano, a 37 anni, gli dimostra affetto e rispetto, mentre lui ricambia con la simpatia e la considerazione che un uomo di 70 anni può nutrire nei confronti di un giovane professionista. Da qui il suo invito a non credere a chi alimenta l'idea di uno scontro tra loro, la competizione riguarda i programmi, non i rapporti umani.

Un altro tema affrontato da Gerry Scotti riguarda gli orari delle trasmissioni televisive. Il presentatore ha raccontato che da circa dodici mesi lui e De Martino portano avanti, durante diversi festival e incontri pubblici, la stessa richiesta, permettere ai rispettivi programmi di terminare alle 21.30. Non si tratta soltanto di una questione legata alla durata delle puntate, ma di una riflessione più ampia sulle abitudini degli spettatori, spesso costretti a seguire programmi che proseguono fino a tarda sera prima di poter guardare la prima serata.

Per questo motivo Scotti ha rivolto un appello diretto ai dirigenti di Rai e Mediaset, auspicando un'intesa tra le due aziende per anticipare la conclusione dell'access prime time. A suo giudizio, un accordo potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per tutti, le reti avrebbero la possibilità di organizzare diversamente la propria programmazione, mentre il pubblico potrebbe guadagnare mezz'ora di tempo libero e, come ha ironicamente osservato il conduttore, anche mezz'ora di sonno in più. Un messaggio che, insieme alle parole dedicate a Stefano De Martino, mostra come la sfida televisiva possa convivere con il rispetto e la collaborazione tra colleghi.