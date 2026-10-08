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Transformers 8 cambia tutto: Steven Spielberg torna al centro della saga, e Michael Bay può seguirlo

Transformers 8 prende forma: Steven Spielberg avrà un ruolo creativo centrale nel nuovo film, mentre Michael Bay è in trattative per tornare alla regia.

di Alberto Rossi
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Transformers si prepara a tornare al cinema, ma questa volta Paramount sembra intenzionata a intervenire direttamente sulla formula della saga. E per farlo ha deciso di affidarsi a uno degli uomini che aveva contribuito alla nascita del franchise sul grande schermo: Steven Spielberg. Il regista di Jurassic Park non dirigerà Transformers 8, almeno stando alle informazioni disponibili al momento, ma avrà un ruolo decisamente più importante rispetto agli ultimi capitoli.

Infatti Spielberg continuerà a figurare come produttore esecutivo, incarico che ricopre fin dall'inizio della saga cinematografica, ma supervisionerà anche tutti gli aspetti creativi del nuovo film insieme allo storico produttore Lorenzo di Bonaventura. L'obiettivo sarebbe piuttosto chiaro: riportare Transformers verso lo spirito dei primi film, quelli nei quali lo stesso Spielberg era stato maggiormente coinvolto. Una sorta di ritorno alle origini, dunque, per una saga che negli ultimi anni ha cercato più volte una nuova direzione attraverso Bumblebee, Transformers: Il risveglio e il film animato Transformers One.

Il nuovo capitolo sarà l'ottavo film live-action della serie e può già contare su una sceneggiatura firmata da Jason Fuchs, autore coinvolto anche in It: Welcome to Derry e Argylle. La storia sarà ambientata ai giorni nostri, mentre Paramount sta mantenendo il massimo riserbo sul resto della trama. Non è quindi ancora chiaro se il film continuerà direttamente quanto raccontato nei capitoli più recenti oppure rappresenterà un nuovo punto di partenza per il franchise.

Transformers - Il risveglio, fonte: Paramount

C'è però un altro nome destinato inevitabilmente ad attirare l'attenzione dei fan: Michael Bay. Secondo Deadline e altre testate americane, il regista dei primi cinque Transformers sarebbe in trattative per tornare dietro la macchina da presa. L'accordo non sarebbe ancora chiuso, ma un suo eventuale ritorno ricomporrebbe di fatto la coppia creativa che aveva accompagnato la saga nei suoi anni di maggiore successo commerciale.

Bay aveva diretto Transformers nel 2007 e successivamente Transformers - La vendetta del caduto, Transformers 3, Transformers 4 - L'era dell'estinzione e Transformers - L'ultimo cavaliere, prima di lasciare la regia della serie dopo il film del 2017. Invece sul fronte del cast, una certezza sembra esserci già: Shia LaBeouf non tornerà. L'attore aveva interpretato Sam Witwicky nei primi tre capitoli e il suo nome continua inevitabilmente a essere associato all'era originale del franchise, ma il nuovo progetto non prevede il suo ritorno.

Le discussioni sugli altri possibili interpreti sarebbero ancora troppo preliminari per parlare di nomi concreti, ma la scelta di riportare Spielberg maggiormente al centro del progetto arriva in un momento particolarmente importante per Transformers. Dal debutto cinematografico del 2007, il franchise ha infatti raccolto oltre 5,4 miliardi di dollari al box office mondiale, diventando una delle proprietà più importanti di Paramount. Gli ultimi capitoli, però, non hanno raggiunto i numeri ottenuti durante il periodo d'oro della saga.

Steven Spielberg, fonte: YouTube

E il cambio di rotta riguarda anche un altro progetto che sembrava destinato a rappresentare il futuro della serie, visto che il crossover cinematografico tra Transformers e G.I. Joe, anticipato esplicitamente nel finale di Transformers: Il risveglio, non andrà più avanti. Paramount ha deciso di separare nuovamente le due proprietà e sta sviluppando un nuovo film di G.I. Joe indipendente dal franchise degli Autobot.

Per Transformers 8 non sono stati ancora annunciati né una data di uscita né un cast ufficiale e resta da capire se le trattative con Michael Bay porteranno davvero al suo ritorno. Una cosa, però, sembra ormai definita: Paramount vuole recuperare qualcosa della formula che aveva trasformato Transformers in un fenomeno mondiale, e per farlo ha rimesso al centro delle decisioni creative Steven Spielberg, che nel frattempo è tornato di recente al cinema anche da regista con Disclosure Day, il suo nuovo film di fantascienza.

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