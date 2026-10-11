True Detective 5, Nicolas Cage sorprende tutti: “Va bene se sono io il primo ad annunciarlo, giusto?”

Pubblicazione: 11 ottobre alle 09:15

Nicolas Cage potrebbe essere davvero il prossimo grande protagonista di True Detective, e questa volta non si tratta soltanto delle indiscrezioni che circolano da oltre un anno. A riaccendere l'attenzione sulla quinta stagione della celebre serie antologica HBO è stato proprio l'attore premio Oscar, che durante il New York Comic Con 2026 si è lasciato sfuggire un annuncio tanto inaspettato quanto significativo. E la cosa più curiosa è che, subito dopo averlo fatto, Cage è sembrato chiedersi se fosse davvero autorizzato a parlarne.

L'occasione è stata un panel dedicato alla sua carriera, organizzato, durante il quale l'attore ha affrontato anche il tema dei suoi prossimi impegni professionali. Dopo anni trascorsi a lavorare senza sosta sul grande schermo,, lasciando intendere che la televisione potrebbe avere un ruolo sempre più importante nel suo futuro.

“Si possono fare soltanto un certo numero di film uno dopo l'altro, e la necessità aguzza l'ingegno”, ha raccontato al pubblico, spiegando che continuare a lavorare a quel ritmo non è necessariamente la scelta migliore, soprattutto quando bisogna conciliare gli impegni professionali con quelli familiari. È stato proprio a quel punto che è arrivata la rivelazione. “Penso che probabilmente farò un'altra stagione televisiva. Credo che potrei fare una stagione di True Detective”, ha dichiarato Cage, provocando immediatamente l'entusiasmo dei presenti.

Nicolas Cage in Spider-Noir, fonte: Sony Pictures

Ma il momento più divertente è arrivato pochi istanti dopo, quando l'attore, apparentemente sorpreso dalla reazione del pubblico, ha aggiunto: “Va bene che sia stato io il primo ad annunciarlo, vero?”. Una battuta che ha inevitabilmente alimentato l'impressione che Cage abbia anticipato una comunicazione destinata ad arrivare direttamente da HBO. Al momento, infatti, l'emittente non ha ancora ufficializzato il suo ingresso nel cast, nonostante le parole dell'attore sembrino rappresentare il segnale più concreto arrivato finora.

In realtà, il possibile coinvolgimento di Nicolas Cage nella, visto che già nell'erano emerse indiscrezioni su una trattativa per, quello di, un detective di New York coinvolto nel nuovo mistero al centro della storia. Per diversi mesi, però, la situazione era rimasta incerta. Ancora nel maggio 2026,aveva spiegato di non aver firmato alcun contratto e di aver semplicemente discusso del, la sceneggiatrice e regista che ha guidato la quarta stagione della serie.

L'attore aveva anche espresso il proprio apprezzamento per il lavoro della filmmaker, senza però sbilanciarsi sulla possibilità di partecipare effettivamente alla produzione. Le sue nuove dichiarazioni sembrano dunque segnare un cambiamento importante, anche se resta da capire se l'accordo sia stato definitivamente concluso e quale personaggio interpreterà. Il nome di Henry Logan, infatti, continua a provenire dalle indiscrezioni precedenti e non è stato confermato direttamente da Cage durante il panel.

Quanto alla quinta stagione, alcune informazioni sul progetto sono già emerse. Dopo le atmosfere gelide dell'Alaska raccontate in True Detective: Night Country, la serie dovrebbe cambiare completamente scenario e trasferirsi a Jamaica Bay, nell'area di New York, dove prenderà forma una nuova indagine. A occuparsi della storia sarà nuovamente Issa López, già responsabile del quarto capitolo con Jodie Foster e Kali Reis, con la regista che ha anticipato che il nuovo racconto presenterà personaggi e vicende differenti, pur mantenendo alcuni collegamenti con gli eventi di Night Country e senza rinunciare a quelle sfumature soprannaturali che hanno caratterizzato il suo approccio alla serie.

Per, intanto, si tratterebbe di un altro importante passo nel mondo della serialità televisiva, dopo l'esperienza con Spider-Noir, nella quale ha interpretato una versione alternativa e. Il possibile ingresso dell'attore rappresenterebbe anche la prosecuzione di una tradizione ormai consolidata per, che nel corso delle sue stagioni ha riunito interpreti come Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams, Mahershala Ali e Jodie Foster.

Resta ancora da conoscere la data di debutto della quinta stagione, per la quale si è parlato del 2027 senza che sia arrivata una conferma definitiva. Ma dopo mesi di indiscrezioni e dichiarazioni prudenti, Nicolas Cage potrebbe aver appena anticipato uno degli annunci più attesi sul futuro di True Detective, dopo le dichiarazioni dei mesi scorsi. E lo ha fatto nel modo più imprevedibile possibile: raccontandolo direttamente ai fan, prima ancora che fosse HBO a prendere la parola.