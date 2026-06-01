Nicolas Cage sembrava vicino a True Detective 5, ma le sue ultime dichiarazioni lasciano aperti molti interrogativi

Pubblicazione: 01 giugno alle 13:38

Le speranze dei fan di vedere Nicolas Cage protagonista della quinta stagione di True Detective si stanno rapidamente affievolendo, visto che l'attore premio Oscar, attualmente impegnato nella promozione della sua nuova serie Spider-Noir su Prime Video, ha fatto chiarezza sulla sua partecipazione al progetto HBO, spegnendo gli entusiasmi con dichiarazioni che lasciano poco spazio all'ottimismo.

Intervistato da Variety,ha spiegato senza troppi giri di parole la situazione attuale: "Penso stiano lavorando al materiale, ma non ne sento parlare da un po' di tempo". Una frase che suona come una doccia fredda per chi,, attende notizie concrete sul coinvolgimento dell'attore nella

Cage ha inoltre voluto precisare che, contrariamente a quanto circolato online, non esiste alcun accordo ufficiale: "Non ho firmato nessun contratto, ne stavamo semplicemente parlando". In sostanza, quella che era stata presentata come una trattativa avanzata si è rivelata essere alla fine poco più di una conversazione esplorativa, un sondaggio di disponibilità che non si è mai trasformato in qualcosa di tangibile.

Karen Rodriguez e Nicolas Cage in Spider-Noir, fonte: Sony Pictures Television

L'attore ha comunque espresso stima per la regista Issa López, mente creativa dietro la quarta stagione Night Country: "Mi piace molto Issa López, e sarei elettrizzato nel lavorare con lei, ma non c'è nulla di concreto". Una porta lasciata socchiusa, forse, per il futuro. Ma in seguito è arrivata una confessione che potrebbe sorprendere molti appassionati della serie: "Non ho mai visto la prima stagione di True Detective, ma ne ho sentito dire delle cose grandiose".

E volendo speculare, anche questa affermazione direndedell'attore nella, visto che è francamente difficile immaginare un attore, chiamato ad interpretare un ruolo centrale nella nuova stagione, non prepararsi per il ruolo vedendo tutte le stagioni precedenti. Soprattutto se consideriamo che la prima stagione è quella più apprezzata da pubblico e critica.

Intanto, Cage è concentrato su Spider-Noir, serie che segna il suo ritorno definitivo al mondo dei supereroi nei panni dell'Uomo Ragno dopo anni di progetti cancellati e occasioni mancate. L'attore ha rivelato di essersi preparato al ruolo guardando serie come Breaking Bad e, curiosamente, proprio True Detective, nonostante non avesse mai visto la prima stagione. La domanda ora è se True Detective 5 vedrà mai la luce, con o senza Nicolas Cage.