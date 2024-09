True Detective 5: Issa López loda Nic Pizzolatto e assicura che manterrà il legame con la prima stagione

Issa López è al lavoro sulla prossima stagione di True Detective, dopo la buona accoglienza riservata a Night Country, e la showrunner ha voluto lodare Nic Pizzolatto, creatore della serie antologica, assicurando che cercherà di mantenere il legame con quanto ha creato nella prima stagione.

Per me la cosa più importante è capire perché lo show era così potente. Le persone non riescono a dimenticarlo. Io stessa non riesco a dimenticarlo. Ha creato una sensazione che esista un mondo più oscuro dietro la superficie della nostra dimensione quotidiana. E volevo attingere a quell'elemento.