Pubblicazione: 25 novembre alle 16:51

Donald Trump ha commentato la scelta di Robert Pattinson come nuovo James Bond, riservando all'attore britannico un'approvazione accompagnata da una curiosa verifica delle sue posizioni politiche e da un inatteso ritorno al passato sentimentale legato a Twilight. Durante un'intervista nello Studio Ovale con il New York Post, il presidente americano ha dichiarato: "Sembra simpatico, gli auguro buona fortuna".

🇺🇸 Robert Pattinson just got named the new James Bond and the internet already dug up Trump’s 2012 tweets telling him to dump Kristen Stewart. “He can do much better!” 14 years later he became 007. Looks like Trump called it. Writer: Daniyal https://t.co/YDzNxqGthh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 16, 2026

Prima di esprimere il proprio giudizio si è rivolto alla sua assistente Natalie Harp, soprannominata la stampante umana per la capacità di procurargli rapidamente documenti e informazioni. Trump le ha chiesto alcuni articoli sull'attore per conoscere le sue posizioni politiche, arrivando a domandare: "James Bond è un conservatore?". Solo dopo aver ricevuto le informazioni richieste ha manifestato il proprio apprezzamento, aggiungendo: "Mi piacciono sempre le persone a cui piaccio".

Il momento più curioso è arrivato quando, sfogliando i documenti preparati dalla Harp, Trump ha ritrovato un suo vecchio tweet del 2012 dedicato proprio a Pattinson. Il presidente ha deciso di leggerlo ad alta voce: "Robert Pattinson non deve tornare con Kristen Stewart. Lei l'ha tradito in modo spregevole e lo farà di nuovo, vedrete". Il messaggio risaliva alla fine della relazione tra i due protagonisti di Twilight, finita al centro dell'attenzione mediatica dopo il tradimento dell'attrice con il regista Rupert Sanders. All'epoca Trump aveva pubblicato diversi commenti sulla vicenda, dispensando consigli sentimentali al giovane interprete.

Dopo aver riletto il messaggio, il presidente ha osservato: "È passato molto tempo". Proseguendo nella lettura dei documenti, ha commentato con tono positivo alcune dichiarazioni dell'attore: "Che carino, dice belle cose". Un riferimento probabilmente legato ad apprezzamenti espressi in passato da Pattinson nei suoi confronti. L'episodio ha riportato sotto i riflettori una vicenda di gossip risalente a oltre dieci anni fa, riemersa in un contesto del tutto diverso, la presentazione del nuovo interprete di James Bond.

President continues to effortlessly control the 24-hour news cycle entirely on his own terms. 🤣 "Trump 007." https://t.co/OlawO99K9U — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 3, 2026

Per Pattinson si apre una nuova fase professionale dopo il successo ottenuto con Twilight e il percorso che lo ha portato a lavorare con registi come i fratelli Safdie in Good Time, Claire Denis in High Life e Matt Reeves in The Batman.. Interpretare 007 rappresenta una nuova sfida, legata a uno dei personaggi più riconoscibili della storia del cinema britannico.

La reazione di Trump aggiunge un curioso capitolo alla vicenda, intrecciando cultura pop, politica e vecchie polemiche sentimentali. Mentre Pattinson si prepara ad affrontare il ruolo dell'agente segreto, il presidente americano ha riportato alla luce un tweet del 2012 che sembrava ormai dimenticato. Resta da vedere come l'attore interpreterà questa nuova versione di James Bond, mentre il suo passato da protagonista di Twilight continua, inaspettatamente, a riaffiorare.