Tu Sì Que Vales 2026: Can Yaman, Mengoni, Belen e quando inizia. Tutto quello che devi sapere

Pubblicazione: 25 luglio alle 12:02

L'autunno televisivo italiano si preannuncia ricco di sorprese e la più succulenta riguarda proprio Marco Mengoni. Dopo tre anni di assenza discografica con un album di inediti vero e proprio, il cantante di Ronciglione potrebbe scegliere il palcoscenico di Tu si que vales per annunciare il suo ritorno sulle scene musicali. Un ritorno che, stando alle indiscrezioni che circolano negli ambienti televisivi, non sarà affatto ordinario.

Mengoni sarebbe pronto a varcare la soglia dello studio di Canale 5di un momento televisivo destinato a restare impresso nella memoria degli spettatori. La produzione del talent show più popolare del sabato sera starebbe infatti, un evento che promette di essere molto più di una semplice comparsata promozionale.

Il duo si cimenterà in una reinterpretazione visiva di Prisencolinensinainciusol, il brano nonsense che Adriano Celentano presentò nel 1972 e che è diventato nel tempo un cult della televisione italiana. Quella performance storica, che vedeva Celentano insieme a Raffaella Carrà, rappresenta un pezzo di storia della tv nostrana, un mix irresistibile di genialità musicale e intrattenimento puro che ha attraversato le generazioni.

Riproporre quel momento iconico significa fare i conti con un patrimonio culturale condiviso, qualcosa che va oltre la semplice nostalgia televisiva. È un tributo che parla al cuore degli italiani, evocando i sabati sera di un'epoca in cui la tv generalista era l'unico grande appuntamento collettivo. E proprio in questo contesto, vedere Maria De Filippi, regista silenziosa del palinsesto Mediaset, mettersi in gioco come performer rappresenta un cortocircuito fascinoso e inaspettato.

. La più attesa riguarda, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara., con la consolidata presenza di. Quattro personalità che hanno dimostrato negli anni di sapersi muovere con naturalezza tra momenti di commozione, battute taglienti e giudizi costruttivi., presenza irrinunciabile che garantisce autenticità e spontaneità.

Una delle sorprese più interessanti riguarda il ritorno di Belen Rodriguez, che quest'anno ricoprirà un ruolo inedito e ancora non del tutto svelato. Non più conduttrice come nel 2021, la showgirl argentina ha condiviso sui social alcuni momenti del backstage, lasciandosi andare persino a qualche lacrima durante le registrazioni. Un segnale che il suo coinvolgimento emotivo sarà profondo e che gli spettatori possono aspettarsi qualcosa di speciale.

Oltre a Mengoni, nella lista degli ospiti attesi figurano nomi di primo piano come Can Yaman, Valeria Marini e Fausto Leali. Particolarmente attesa è la lip sync battle, una delle sezioni più divertenti del programma, dove giudici e ospiti si travestono per imitare artisti famosi in duetti surreali. Quest'anno si vocifera di un'esibizione epica tra Maria De Filippi e Can Yaman, un abbinamento che già sulla carta fa sorridere e lascia immaginare momenti di puro intrattenimento.

L'attesa ora è tutta per l'annuncio ufficiale delle date, anche se le voci di corridoio parlano di un'uscita in tv nel prossimo autunno, come evidenziato dalla presentazione di tutti i palinsesti. Una cosa è certa: il ritorno di Mengoni in televisione, dopo tanto silenzio discografico, non sarà un evento qualunque. E gli italiani, che lo hanno consacrato vincitore a Sanremo e all'Eurovision, sono pronti ad accoglierlo ancora una volta con tutto l'affetto che merita.