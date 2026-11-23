Pubblicazione: 23 novembre alle 09:30

La sfida del sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi continua ad accendere la televisione italiana, ma questa volta a far discutere non sono soltanto i numeri degli ascolti. Dopo l'ennesimo confronto tra Ballando con le Stelle e Tu sì que vales, è arrivata infatti una frecciata che sembra destinata ad alimentare ulteriormente la rivalità tra i due programmi. A lanciarla è stata Betti Soldati, responsabile della comunicazione di Maria De Filippi, che ha festeggiato il successo dello show di Canale 5 con un messaggio social decisamente pungente. E nel mirino è finita anche la recente polemica che ha coinvolto Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto.

Tutto è accaduto dopo la diffusione dei dati Auditel relativi aquando i due programmi si sono affrontati per l'ottava volta dall'inizio della stagione. Ancora una volta,ha conquistato il maggior numero di spettatori, confermando la propria forza nella programmazione del weekend. Il programma di Canale 5 ha infatti registrato, mentre, raggiungendo però il 27,2% di share. Una differenza importante, perché lo show diha prevalso in termini di pubblico complessivo, mentre quello di Milly Carlucci ha ottenuto una percentuale di share superiore.

I dati, quindi, raccontano due risultati positivi, anche se la sfida in termini di spettatori continua a premiare Tu sì que vales. Ed è proprio su questo aspetto che Betti Soldati ha deciso di intervenire pubblicamente, condividendo una storia Instagram nella quale ha rivendicato l'ottavo successo consecutivo del programma. Il messaggio, tuttavia, non si è limitato a celebrare gli ascolti. La responsabile della comunicazione ha infatti chiamato in causa direttamente Milly Carlucci, facendo riferimento sia alla promozione televisiva di Ballando con le Stelle sia alle polemiche esplose nelle ultime settimane.

Milly Carlucci e Maria De Filippi, fonte: YouTube

Soldati ha ricordato la grande visibilità ottenuta dalla trasmissione Rai, citando le numerose apparizioni promozionali della conduttrice tra programmi televisivi, quotidiani e piattaforme digitali. Tra gli appuntamenti menzionati figuravano Tg1, La volta buona, Domenica In, Da noi... a ruota libera, La vita in diretta e Tv Talk. Non sono mancati i riferimenti alla stampa, con il Corriere della Sera, Il Messaggero e La Stampa, oltre ai contenuti disponibili su RaiPlay attraverso Ballando Segreto. Ma il passaggio più provocatorio è arrivato quando Betti Soldati ha tirato in ballo il cosiddetto Profumo-Gate, la vicenda che ha coinvolto Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso durante una delle precedenti puntate di Ballando con le Stelle.

Nel suo messaggio, infatti, ha scritto: “Nonostante il ‘puzzagate’ e tutta la promozione fatta da Milly su oltre 15 testate”, rivendicando poi il risultato ottenuto da Tu sì que vales. A rendere ancora più esplicito il tono della pubblicazione, accompagnato da. Come sottofondo musicale, inoltre, Soldati ha scelto il brano Voglio il tuo profumo di Gianna Nannini, un riferimento che difficilmente può essere considerato casuale alla luce della polemica.

La frecciata arriva dopo una settimana particolarmente movimentata per Ballando con le Stelle. Tutto era cominciato durante la puntata del 14 novembre, quando Guillermo Mariotto aveva spruzzato del profumo verso Barbara D'Urso, facendo riferimento a un odore sgradevole. Il gesto aveva provocato numerose reazioni, trasformandosi rapidamente in uno degli episodi più discussi dell'edizione. Le polemiche erano proseguite anche nei giorni successivi, con interventi televisivi, commenti sui social e prese di posizione da parte dei protagonisti.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

Milly Carlucci aveva cercato di riportare la serenità all'interno del programma, spiegando che le tensioni tra Mariotto e D'Urso dovevano essere affrontate come quelle di una famiglia. La conduttrice aveva ribadito l'affetto nei confronti di entrambi, invitando a non trasformare un episodio spiacevole in una frattura insanabile. La questione era tornata al centro dell'attenzione anche durante la puntata del 21 novembre, quando Carlucci aveva ringraziato chi aveva parlato del programma durante la settimana, riconoscendo che tutta quella attenzione aveva contribuito ad aumentarne la visibilità.

Allo stesso tempo, aveva ricordato che l'episodio del profumo aveva occupato soltanto pochi minuti rispetto alla lunga durata della trasmissione. Ed è proprio su questa esposizione mediatica che. Il senso del suo messaggio appare abbastanza chiaro: nonostante le polemiche, le interviste e la grande attenzione riservata acontinua a conquistare più spettatori. Naturalmente, i dati Auditel richiedono una lettura più articolata.

Ballando con le Stelle si è concluso molto più tardi rispetto al programma concorrente, una differenza che incide sulla percentuale di share. Per questo, il confronto tra il numero assoluto di spettatori e la quota di pubblico televisivo restituisce due risultati differenti. Resta comunque significativo che Tu sì que vales sia riuscito a prevalere per otto settimane consecutive in termini di spettatori, confermando il forte interesse del pubblico verso il talent di Canale 5.

Maria De Filippi, fonte: Mediaset

La nuova uscita social di Soldati rappresenta quindi un ulteriore capitolo della rivalità televisiva tra le due trasmissioni, che da anni si contendono il pubblico del sabato sera. Una competizione che, almeno ufficialmente, non si è trasformata in uno scontro diretto tra Maria De Filippi e Milly Carlucci, ma che continua ad alimentare commenti e provocazioni nell'ambiente televisivo. Al momento non risultano repliche pubbliche di Milly Carlucci alla storia Instagram di Betti Soldati.