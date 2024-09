Tulsa King: la première della stagione 2 stabilisce un nuovo record per Paramount+

Il primo episodio della stagione 2 di Tulsa King, con star Sylvester Stallone, ha ottenuto circa 5.4 milioni di spettatori nella prima settimana dal debutto.

Paramount Global ha inoltre aggiunto che nel primo giorno di presenza sugli schermi ha raggiunto 2 milioni di visualizzazioni a livello globale, un record per la serie.

Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global e Presidente/CEO di Showtime & MTV Entertainment Studios, ha dichiarato:

Il ritorno di Tulsa King ha infranto i record con 2 milioni di abbonamenti attivi che hanno visto l'episodio nel giorno della première e oltre 5 milioni globalmente nella settimana, alimentando lo slancio continuo di Paramount+ che si conferma la piattaforma SVOD in più rapida crescita degli ultimi quattro anni. Il successo dello show dimostra quello che può fare la combinazione dello star power e della spavalderia di Sly, del talento di Terry Winter nella scrittura e della costruzione di un mondo unica come solo Taylor Sheridan riesce a fare.

La première della seconda stagione di Tulsa King, inoltre, ha registrato un +934% di coinvolgimento sui social rispetto al primo episodio della serie a una settimana dal debutto.

Jeff Grossman di Paramount+ ha sottolineato quanto sia fantastico vedere l'accoglienza riservata al primo episodio della seconda stagione, aggiungendo:

Stallone rende il ruolo di Dwight Manfredi coinvolgente in modo irresistibile ed è sostenuto da un cast fenomenale. Non vediamo l'ora di condividere quello che il suo improbabile gruppo e i loro formidabili avversari ci riserveranno in questa stagione.