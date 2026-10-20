Tutto l’amore che resta, Rai 1 sposta l’ultima puntata: il finale con Raoul Bova dovrà aspettare

Pubblicazione: 20 ottobre alle 18:26

Il finale di Tutto l’amore che resta cambia programmazione e i telespettatori dovranno attendere ancora per scoprire come si concluderanno le vicende del liceo Helen Keller. La fiction con Raoul Bova e Giulia Bevilacqua, inizialmente attesa su Rai 1 martedì 20 ottobre, dovrebbe lasciare spazio a un nuovo appuntamento per l’episodio conclusivo. Alla base della decisione ci sarebbero gli ottimi risultati ottenuti dalla serie e la necessità di riorganizzare gli orari della prima serata. Intanto, le anticipazioni promettono sviluppi decisivi per Stefano, Michela e gli studenti della scuola. Ma quando verrà trasmessa l’ultima puntata?

La nuova collocazione del finale non risulta ancora confermata ufficialmente dalle informazioni fornite, la data precisa dovrà essere verificata attraverso gli aggiornamenti del palinsesto Rai. Secondo le indiscrezioni,. La riorganizzazione sarebbe legata anche alla volontà di garantire più spazio ad Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, con una conclusione prevista intorno alle 21:45.

La fiction racconta la quotidianità del liceo Helen Keller di Frascati, una realtà scolastica inclusiva nella quale ragazzi con e senza disabilità condividono esperienze, difficoltà e momenti di crescita. Al centro della storia ci sono il preside Stefano Fogli, interpretato da Raoul Bova, e l’ispettrice ministeriale Michela, a cui dà volto Giulia Bevilacqua. La serie italiana è tratta dal format francese Lycée Toulouse-Lautrec e affronta temi come i rapporti familiari, i primi amori e i conflitti adolescenziali. L’attenzione riservata all’inclusione e alle relazioni umane ha contribuito all’accoglienza positiva del pubblico.

Nell’episodio 7, Carlotta e Vittoria saranno chiamate a confrontarsi con verità nascoste e ricordi difficili, mentre il rapporto tra Stefano e Michela attraverserà una fase delicata dopo il loro riavvicinamento. A rendere tutto più complicato sarà la preoccupazione per Luca, coinvolto in un grave incidente. Sullo sfondo, l’inchiesta avviata da Michela rischierà di mettere in crisi l’intero istituto, già alle prese con tensioni e problemi che coinvolgono gli studenti.