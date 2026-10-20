Tutto l’amore che resta, Rai 1 sposta l’ultima puntata: il finale con Raoul Bova dovrà aspettare
Il finale di Tutto l’amore che resta con Raoul Bova slitta su Rai 1: ecco cosa cambia nella programmazione e le anticipazioni sull’ultima puntata.
Il finale di Tutto l’amore che resta cambia programmazione e i telespettatori dovranno attendere ancora per scoprire come si concluderanno le vicende del liceo Helen Keller. La fiction con Raoul Bova e Giulia Bevilacqua, inizialmente attesa su Rai 1 martedì 20 ottobre, dovrebbe lasciare spazio a un nuovo appuntamento per l’episodio conclusivo. Alla base della decisione ci sarebbero gli ottimi risultati ottenuti dalla serie e la necessità di riorganizzare gli orari della prima serata. Intanto, le anticipazioni promettono sviluppi decisivi per Stefano, Michela e gli studenti della scuola. Ma quando verrà trasmessa l’ultima puntata?
La fiction racconta la quotidianità del liceo Helen Keller di Frascati, una realtà scolastica inclusiva nella quale ragazzi con e senza disabilità condividono esperienze, difficoltà e momenti di crescita. Al centro della storia ci sono il preside Stefano Fogli, interpretato da Raoul Bova, e l’ispettrice ministeriale Michela, a cui dà volto Giulia Bevilacqua. La serie italiana è tratta dal format francese Lycée Toulouse-Lautrec e affronta temi come i rapporti familiari, i primi amori e i conflitti adolescenziali. L’attenzione riservata all’inclusione e alle relazioni umane ha contribuito all’accoglienza positiva del pubblico.
Nell’episodio 7, Carlotta e Vittoria saranno chiamate a confrontarsi con verità nascoste e ricordi difficili, mentre il rapporto tra Stefano e Michela attraverserà una fase delicata dopo il loro riavvicinamento. A rendere tutto più complicato sarà la preoccupazione per Luca, coinvolto in un grave incidente. Sullo sfondo, l’inchiesta avviata da Michela rischierà di mettere in crisi l’intero istituto, già alle prese con tensioni e problemi che coinvolgono gli studenti.