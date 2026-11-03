TV8 lancia la maratona dei film di Natale: due appuntamenti al giorno e un dicembre tutto da scoprire

Pubblicazione: 03 novembre alle 10:04

Non serve aspettare dicembre per lasciarsi conquistare dall'atmosfera delle feste, su TV8 la programmazione natalizia è già cominciata. Il canale in chiaro di Sky ha anticipato il periodo più atteso dell'anno con un ciclo di film romantici dedicati a chi ama le storie ambientate tra luci, addobbi e paesaggi invernali. Per tutto novembre, il pomeriggio sarà accompagnato da nuovi appuntamenti cinematografici, con una formula pensata per gli appassionati del genere. E le sorprese non finiranno con il mese, a dicembre il Natale avrà uno spazio ancora più ampio nel palinsesto.

È s incomincia con i film di Natale su @TV8it fino a febbraio #tv8it #tv8 https://t.co/aY1eKary2b — 🖤Maleficent🖤 (@maleficent2222) November 2, 2026

, il ciclo che propone due film al giorno dal lunedì al venerdì. Il primo appuntamento è fissato alle 14.30, mentre il secondo arriva alle 16.15. Una doppia proposta quotidiana che permette agli spettatori di immergersi nelle atmosfere delle feste anche durante le normali giornate autunnali, senza dover attendere l'avvicinarsi della vigilia.

Le pellicole selezionate ruotano principalmente attorno alle relazioni sentimentali e alle svolte inaspettate che possono cambiare la vita dei protagonisti. Non mancano incontri destinati a trasformarsi in qualcosa di speciale, amori che nascono in circostanze insolite e rapporti che trovano una nuova direzione proprio durante le festività. Il romanticismo è il filo conduttore della rassegna, che punta su racconti leggeri e atmosfere familiari per accompagnare il pubblico verso il periodo natalizio.

Ad aprire il ciclo è stato Ricordati di te, film diretto da Kevin Fair, già trasmesso lunedì 2 novembre. La programmazione prosegue ora con gli altri titoli della raccolta, mantenendo invariati giorni e orari. Per chi desidera seguire la rassegna, l'appuntamento è nei pomeriggi feriali, con due occasioni quotidiane per scoprire nuove storie a tema natalizio.

Lunedì 2 novembre, tv8 ha iniziato con la programmazione dei film natalizi, camino acceso, fuori piove ufficialmente il periodo più bello dell'anno🎄☕️✨️ https://t.co/cJQGsQis1t — Rosa🌹 (@Rosa86299368) November 2, 2026

, quando l'offerta dedicata alle feste si allargherà ulteriormente.e accompagneranno gli spettatori lungo l'intera giornata, superando la formula pomeridiana scelta per novembre. Una trasformazione del palinsesto che renderà il tema delle festività ancora più centrale nella proposta della rete.

Non mancheranno appuntamenti speciali in prima serata, pensati per arricchire la programmazione durante il periodo più atteso dell'inverno. Per conoscere i film scelti e gli orari dettagliati bisognerà attendere ulteriori comunicazioni, il calendario completo di dicembre non è stato ancora annunciato. Intanto, TV8 ha già dato il via al conto alla rovescia televisivo verso il Natale, con una rassegna che continuerà a tenere compagnia agli appassionati di commedie romantiche per tutto novembre.