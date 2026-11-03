TV8 lancia la maratona dei film di Natale: due appuntamenti al giorno e un dicembre tutto da scoprire
TV8 anticipa il Natale con Appuntamento con l'amore Christmas: due film al giorno a novembre e una programmazione speciale per tutto dicembre.
Non serve aspettare dicembre per lasciarsi conquistare dall'atmosfera delle feste, su TV8 la programmazione natalizia è già cominciata. Il canale in chiaro di Sky ha anticipato il periodo più atteso dell'anno con un ciclo di film romantici dedicati a chi ama le storie ambientate tra luci, addobbi e paesaggi invernali. Per tutto novembre, il pomeriggio sarà accompagnato da nuovi appuntamenti cinematografici, con una formula pensata per gli appassionati del genere. E le sorprese non finiranno con il mese, a dicembre il Natale avrà uno spazio ancora più ampio nel palinsesto.
Le pellicole selezionate ruotano principalmente attorno alle relazioni sentimentali e alle svolte inaspettate che possono cambiare la vita dei protagonisti. Non mancano incontri destinati a trasformarsi in qualcosa di speciale, amori che nascono in circostanze insolite e rapporti che trovano una nuova direzione proprio durante le festività. Il romanticismo è il filo conduttore della rassegna, che punta su racconti leggeri e atmosfere familiari per accompagnare il pubblico verso il periodo natalizio.
Ad aprire il ciclo è stato Ricordati di te, film diretto da Kevin Fair, già trasmesso lunedì 2 novembre. La programmazione prosegue ora con gli altri titoli della raccolta, mantenendo invariati giorni e orari. Per chi desidera seguire la rassegna, l'appuntamento è nei pomeriggi feriali, con due occasioni quotidiane per scoprire nuove storie a tema natalizio.
Non mancheranno appuntamenti speciali in prima serata, pensati per arricchire la programmazione durante il periodo più atteso dell'inverno. Per conoscere i film scelti e gli orari dettagliati bisognerà attendere ulteriori comunicazioni, il calendario completo di dicembre non è stato ancora annunciato. Intanto, TV8 ha già dato il via al conto alla rovescia televisivo verso il Natale, con una rassegna che continuerà a tenere compagnia agli appassionati di commedie romantiche per tutto novembre.