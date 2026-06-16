Un amore che batte il tempo: ecco dove vedere gratis in streaming il film con Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly

Pubblicazione: 16 giugno alle 14:44

Per gli appassionati delle storie sentimentali intense e ricche di sfumature emotive, è disponibile in streaming una pellicola che merita attenzione. Diretto da Amanda Sthers, questo dramma romantico ha come protagonisti Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly, con la partecipazione di Jean Reno. Disponibile gratuitamente il film propone un racconto coinvolgente che intreccia amore, destino e rimpianti, distinguendosi per la profondità dei suoi personaggi e per la delicatezza con cui affronta temi universali legati ai sentimenti e alle scelte di vita. Si tratta di una pellicola magnetica ambientata nel cuore di Londra.

Quiper metà italiano e per metà inglese: la sua vita scorre tranquilla tra il lavoro, la moglie Bianca e la figlia Penelope. Tutto cambia, però, durante una festa: gli occhi di Sandro incrociano quelli di Laura (Kelly Reilly,), una raffinata gallerista d'arte. Tra i due scatta un. C'è solo un enorme problema: anche Laura è impegnata e, anzi, mancano pochissime settimane al suo matrimonio. Da quel momento inizia un gioco di attrazione, resistenza e promesse non mantenute.

Il film segue le vite dei due protagonisti attraverso diverse linee temporali che si intrecciano continuamente. Passato, presente e futuro si confondono per raccontare una verità tanto romantica quanto dolorosa: un grande amore mai vissuto fino in fondo è un amore che non potrà mai morire. Il racconto esplora temi universali come il destino, il rimpianto, le occasioni perdute e il peso delle decisioni che ognuno è chiamato a prendere nel corso della propria esistenza.

Proprio questa dimensione emotiva rende il film particolarmente coinvolgente. Uno degli aspetti più apprezzati della pellicola è senza dubbio l’interpretazione dei due protagonisti. Pierfrancesco Favino conferma ancora una volta il suo talento nel dare profondità ai personaggi, restituendo tutte le sfumature di un uomo combattuto tra desideri, responsabilità e sentimenti mai sopiti. Kelly Reilly, nota al grande pubblico anche per il suo lavoro in importanti produzioni internazionali, offre una performance intensa ed elegante che contribuisce a rendere credibile e autentica la relazione raccontata sullo schermo.