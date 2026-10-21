"Un bel senso di chiusura", star di The Gentlemen dice addio alla serie: ma che ne sarà del suo personaggio?

Pubblicazione: 21 ottobre alle 17:25

The Gentlemen, la serie action-comedy crime drama creata da Guy Ritchie per Netflix, si prepara ad affrontare la terza stagione con un'assenza che farà discutere. Daniel Ings, l'attore che ha dato vita a Freddy Horniman, il fratello maggiore problematico del protagonista Eddie, ha annunciato ufficialmente che non tornerà nel cast. Una notizia che arriva proprio mentre la produzione si prepara a entrare in fase di lavorazione e che lascia gli appassionati con interrogativi sul destino di uno dei personaggi più complessi della serie. In un'intervista rilasciata a HATC Magazine, Ings ha spiegato le ragioni della sua decisione con una franchezza disarmante.

"Non sarò nella prossima stagione. È un bel senso di chiusura. Lo vedo in qualche modo come una conclusione per il personaggio; finisce semplicemente come questo tipo selvaggio, distrutto, pazzo. Probabilmente a borbottare nel nulla da qualche parte nella campagna britannica. È stato un modo divertente di chiudere il personaggio. Non vuoi continuare a giocare lo stesso gioco con il pubblico, con questo tizio che combina pasticci in modo comico. Quindi è stata una sfida interessante portarlo in una direzione diversa alla fine." -Daniel Ings a HATC Magazine

The Gentleman - Netflix

L'attore fa riferimento al finale esplosivo della seconda stagione, uscita a settembre 2026 con grande successo di critica. The Gentlemen 2 ha ottenuto, con recensioni chedella serie di, la violenza e il senso dell'umorismo caratteristici di Guy Ritchie. Ma per Freddy Horniman, quel finale ha rappresentatoche Ings considera definitivo.

Freddy è stato sin dal principio un personaggio polarizzante. Primogenito e originario erede del titolo di dodicesimo Duca di Halstead, si è visto scavalcato dal fratello minore Eddie a causa della sua indole autodistruttiva e caotica. La dinamica tra i due fratelli, completamente opposti per temperamento e approccio alla vita, ha creato tensioni narrative che hanno attraversato entrambe le stagioni. Ma è nella seconda che il personaggio ha preso una piega drammaticamente più oscura.

Questo approccio più cupo e psicologicamente complesso ha effettivamente funzionato. Il Freddy della seconda stagione è un uomo spezzato, consumato dai sensi di colpa, dalla rabbia e dalla disperazione. Un percorso discendente che, secondo Ings, ha raggiunto la sua conclusione naturale. Eppure, dal punto di vista narrativo, la decisione di non farlo tornare lascia il personaggio in una zona grigia. Cosa ne sarà di Freddy dopo quella scena finale? Sopravviverà psicologicamente a ciò che ha fatto? Eddie lo lascerà andare o ci saranno altre conseguenze? Queste domande rimarranno probabilmente senza risposta, almeno sullo schermo.

The Gentleman - Netflix

La terza stagione, già, dovrà quindi fare i conti con questa importante assenza., definito da ScreenRant come uno degli MVP della seconda stagione per la sua presenza silenziosa e affidabile accanto a Eddie, sarà probabilmente clasciato da Freddy. Ma il rapporto fratricida, tossico eppure profondamente umano tra Eddie e Freddy aveva rappresentato

Al momento della scrittura, Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per The Gentlemen 3. La serie continua a essere disponibile in streaming sulla piattaforma, dove la seconda stagione ha confermato la capacità di Guy Ritchie di trasferire il suo stile cinematografico inconfondibile nel formato seriale, mantenendo il ritmo, l'ironia e la crudezza che lo hanno reso uno dei registi più riconoscibili del cinema britannico contemporaneo.