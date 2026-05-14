Un cacciatore di demoni, scene folli e tanta nostalgia: perché vedere la seconda stagione della serie Netflix

Pubblicazione: 14 maggio alle 12:51

I fan dell'iconico videogioco Capcom possono finalmente gioire: Devil May Cry è tornata con la seconda stagione su Netflix, disponibile con otto nuovi episodi dal 12 maggio 2026. L'anime, che trasforma in animazione la saga del celebre cacciatore di demoni Dante, prosegue la sua avventura con una nuova tornata di episodi per espandere l'universo narrativo già apprezzato nella prima stagione.

La seconda stagione è composta nello specifico da, mantenendo di conseguenza una struttura narrativa compatta simile a quella inaugurale, un formato che permette agli autori di concentrare l'azione e lo sviluppo dei personaggi senza diluire il ritmo serrato che caratterizza il franchise videoludico originale. Ladella nuova stagione riprenderà esattamente da dove si era interrotta la prima, continuando a esplorare le avventure dinel suo ruolo di mercenario soprannaturale specializzato nell'eliminazione di creature demoniache. Il tutto con la presenza, decisamente ingombrante ed importante, delche si credeva fosse morto anni fa.

La serie anime si ispira liberamente ai videogiochi Capcom, mantenendo l'essenza dei personaggi e dell'ambientazione ma costruendo una narrazione originale che non si limita a riprodurre pedissequamente le missioni videoludiche. Dal punto di vista produttivo, la serie mantiene lo stile visivo che fonde l'estetica anime giapponese con elementi western, rispecchiando l'identità del gioco originale che ha sempre mescolato influenze culturali diverse. Le sequenze di combattimento rappresentano il cuore pulsante dell'esperienza visiva, con coreografie elaborate che cercano di replicare sullo schermo la sensazione dinamica e adrenalinica del gameplay.

La prima stagione aveva ricevuto riscontri postitivi dalla critica specializzata, con apprezzamenti per la fedeltà allo spirito del videogioco e per una storia tutto sommato funzionale al genere di appartenenze. Questa seconda stagione ha quindi l'opportunità di consolidare l'identità della serie, dimostrando che l'anime può evolversi oltre il semplice fan service per i giocatori storici, conquistando in questo modo anche un pubblico più ampio di appassionati di animazione action.

Per i nuovi arrivati che vogliono recuperare i nuovi episodi, ricordiamo che laè anch'essa disponibile sue rappresenta un punto di accesso relativamente veloce all'universo narrativo. Otto episodi permettono di familiarizzare con, il suo mondo e le dinamiche tra umani e demoni che costituiscono il fulcro della storia, senza aver necessariamente giocato i giochi di Capcom.

Tutti gli appassionati di Devil May Cry, in trepidante attesa di scoprire quale sarà il futuro di Dante, non devono fare altro che premere il tasto play su Netflix e vivere una nuova e folle avventura a base di demoni, esseri umani fragili e rapporti di famiglia molto ingombranti e che potranno cambiare per sempre il futuro dell'umanità.