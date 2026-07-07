Un medico in famiglia 11 si farà? C’è la svolta: il soggetto è pronto, ora la palla passa alla Rai

Pubblicazione: 07 luglio alle 12:30

Il ritorno di una delle fiction più amate e longeve della televisione italiana non è mai stato così vicino, eppure tutto è ancora appeso a un filo. Parliamo di Un medico in famiglia, la serie cult prodotta da Publispei che per oltre vent’anni ha incollato allo schermo milioni di telespettatori, facendoci sentire tutti un po' parte della grande e caotica villetta di Poggio Fiorito. Negli ultimi mesi le indiscrezioni si sono rincorse senza sosta, ma oggi arriva una conferma cruciale direttamente dai vertici della produzione.

La macchina si è ufficialmente messa in moto: le nuove storie sono già state scritte. Ma allora perché non c'è ancora una data di inizio riprese. A fare chiarezza sul futuro di Nonno Libero (Lino Banfi) e del dottor Lele Martini (Giulio Scarpati)dell’Italian Global Series. Le sue parole lasciano poco spazio ai dubbi sull'intenzione del team creativo: "Abbiamo scritto il soggetto, quindi adesso la nuova stagione è in fase di valutazione. Non è soltanto una questione di gusto o del soggetto della serie. Ci sono anche delle scelte strategiche da parte della rete".

Il lavoro di scrittura, dunque, è terminato. Gli sceneggiatori hanno trovato la chiave narrativa giusta per giustificare un ritorno a dieci anni dall'ultima stagione, superando anche lo scetticismo di alcuni storici membri del cast. Ora, però, l’ultima parola spetta a Rai Fiction Se la storia c'è e l'affetto del pubblico è rimasto immutato (basta vedere il successo delle repliche in streaming), l'ostacolo principale è di natura prettamente economica e strategica.

I nodi da sciogliere per la tv di Stato riguardano in primis il budget. Negli ultimi anni i budget destinati alle grandi fiction generaliste hanno subìto forti contrazioni, e produrre una serie corale come Un medico in famiglia richiede uno sforzo finanziario notevole. E in secondo luogo la linea editoriale da seguire. Com'è noto la Rai sta valutando se puntare sull'effetto nostalgia di un grande classico o se privilegiare formati più brevi e prodotti completamente inediti.

I dettagli sul soggetto sono blindatissimi, ma l'obiettivo della produzione è chiaro: riabbracciare i pilastri storici della serie regalando ai fan un finale degno di questo nome.per un'ultima, grande stagione, e lo stesso vale per altri volti storici. Resta da capire quanti dei "ragazzi" di casa Martini (da Annuccia a Ciccio) accetteranno di tornare sul set, anche solo per un cammeo celebrativo.I fan della famiglia Martini incrociano le dita: il soggetto è sul tavolo, manca solo il "sì" definitivo per riaprire le porte della villetta più famosa d'Italia.