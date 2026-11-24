Una finestra vista lago, trama e cast della fiction Rai tratta dai romanzi di Andrea Vitali: cosa sapere
Scopri trama, cast e curiosità di Una finestra vista lago, la nuova fiction di Rai 1 con Antonio Folletto e Giulia D'Aloia, tratta dai romanzi di Andrea Vitali.
Dal 24 novembre Rai 1 porta in prima serata il mondo letterario di Andrea Vitali con Una finestra vista lago, una serie che mescola giallo e commedia, ambientata nell'Italia degli anni Trenta. La fiction, diretta da Marco Pontecorvo, è composta da otto episodi di circa 50 minuti, trasmessi due alla volta in quattro serate, con il finale previsto per il 15 dicembre. Oltre alla messa in onda televisiva, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.
Non si tratta di gialli tradizionali, ma di indagini leggere e ironiche, nelle quali la psicologia dei personaggi conta più del crimine. Il protagonista, come ha precisato lo stesso Antonio Folletto, non è un investigatore nato, è un uomo curioso, paziente e attento, capace di andare oltre le apparenze della provincia. L'attore napoletano, già conosciuto dal pubblico per il ruolo dell'agente Aragona ne I bastardi di Pizzofalcone e per la partecipazione a Gomorra - La serie, interpreta un personaggio diverso dai suoi ruoli precedenti, più riflessivo e diplomatico. Al suo fianco c'è Giulia D'Aloia nei panni di Maristella, una donna determinata, legata al marito da un rapporto di complicità, ma chiamata a confrontarsi con una nuova vita lontana dalle proprie origini.
Il cast comprende anche Domenico Centamore, che interpreta il brigadiere Letterio Misfatti, Claudia Potenza nel ruolo di Agata, Paola Minaccioni nei panni di suor Anastasia e Antonio Catania in quelli del podestà Mongatti. Vincenzo Nemolato veste i panni di Tartina, mentre Dario Vergassola interpreta Fiorentino Crispini, Edoardo Purgatori è il dottor Lesti, Christian Ginepro dà volto a don Contardo Coregone e Leo Besozzi interpreta Vinicio, un bambino dell'orfanotrofio in cerca di una famiglia.
Sebbene la vicenda sia ambientata sul lago di Como, gran parte delle riprese si è svolta in Piemonte, sul lago d'Orta, tra Orta San Giulio e Miasino. Altre scene sono state girate sul Lario, in particolare a Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio. I paesaggi lacustri accompagnano una storia che racconta un'Italia ormai lontana, fatta di piccoli paesi, pettegolezzi, gelosie, amori clandestini e diffidenza verso chi viene da fuori. Sullo sfondo del regime fascista, la quotidianità di Bellamo diventa il ritratto ironico e umano di una comunità, osservata attraverso gli occhi di un maresciallo costretto a imparare le sue regole.