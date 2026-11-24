Pubblicazione: 24 novembre alle 20:30

Dal 24 novembre Rai 1 porta in prima serata il mondo letterario di Andrea Vitali con Una finestra vista lago, una serie che mescola giallo e commedia, ambientata nell'Italia degli anni Trenta. La fiction, diretta da Marco Pontecorvo, è composta da otto episodi di circa 50 minuti, trasmessi due alla volta in quattro serate, con il finale previsto per il 15 dicembre. Oltre alla messa in onda televisiva, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

, paese immaginario ispirato alla Bellano dei romanzi di Vitali. Insieme alla moglie Maristella, si trasferisce sulle rive del lago di Como, dove deve fare i conti con una comunità diffidente nei confronti degli estranei e, soprattutto, di chi arriva dal Sud. Per conquistare la fiducia degli abitanti,e l'enigmatica vicenda di Doris Brilli.

Non si tratta di gialli tradizionali, ma di indagini leggere e ironiche, nelle quali la psicologia dei personaggi conta più del crimine. Il protagonista, come ha precisato lo stesso Antonio Folletto, non è un investigatore nato, è un uomo curioso, paziente e attento, capace di andare oltre le apparenze della provincia. L'attore napoletano, già conosciuto dal pubblico per il ruolo dell'agente Aragona ne I bastardi di Pizzofalcone e per la partecipazione a Gomorra - La serie, interpreta un personaggio diverso dai suoi ruoli precedenti, più riflessivo e diplomatico. Al suo fianco c'è Giulia D'Aloia nei panni di Maristella, una donna determinata, legata al marito da un rapporto di complicità, ma chiamata a confrontarsi con una nuova vita lontana dalle proprie origini.

Il cast comprende anche Domenico Centamore, che interpreta il brigadiere Letterio Misfatti, Claudia Potenza nel ruolo di Agata, Paola Minaccioni nei panni di suor Anastasia e Antonio Catania in quelli del podestà Mongatti. Vincenzo Nemolato veste i panni di Tartina, mentre Dario Vergassola interpreta Fiorentino Crispini, Edoardo Purgatori è il dottor Lesti, Christian Ginepro dà volto a don Contardo Coregone e Leo Besozzi interpreta Vinicio, un bambino dell'orfanotrofio in cerca di una famiglia.

, Nome d'arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. Le sceneggiature sono firmate da Salvatore De Mola e Simona Coppini, con la collaborazione dello scrittore. Proprio: "È lui il mio maresciallo". La produzione è una coproduzione Rai Fiction, Alexandra Cinematografica e Rai Com, in associazione con Elysia Productions.

Sebbene la vicenda sia ambientata sul lago di Como, gran parte delle riprese si è svolta in Piemonte, sul lago d'Orta, tra Orta San Giulio e Miasino. Altre scene sono state girate sul Lario, in particolare a Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio. I paesaggi lacustri accompagnano una storia che racconta un'Italia ormai lontana, fatta di piccoli paesi, pettegolezzi, gelosie, amori clandestini e diffidenza verso chi viene da fuori. Sullo sfondo del regime fascista, la quotidianità di Bellamo diventa il ritratto ironico e umano di una comunità, osservata attraverso gli occhi di un maresciallo costretto a imparare le sue regole.