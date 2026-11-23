Pubblicazione: 23 novembre alle 14:27

Per anni i fan di Gilmore Girls hanno considerato la settima stagione la più debole dell'intera serie. Ora, il documentario Drink Coffee, Talk Fast: A Documentary About Gilmore Girls offre una spiegazione direttamente dalle persone che hanno vissuto quella fase della produzione. Le testimonianze di Kelly Bishop, l'interprete di Emily Gilmore, del regista Jamie Babbit e di Michael Winters, che vestiva i panni di Taylor Doose, ricostruiscono cosa accadde dopo l'addio della creatrice Amy Sherman-Palladino e del marito Daniel Palladino. La loro partenza segnò un cambiamento profondo per la serie, nata nel 2000 e conclusasi nel 2007.

E comunque ho scoperto che c'è gente che non ha mai visto Una mamma per amica... Una sola parola: vergogna! #GilmoreGirls https://t.co/mcSCAVxuaG — Majin79 ♋  (@Majin79) October 5, 2020

L'assenza dei due autori si fece sentire soprattutto nello stile narrativo. I dialoghi velocissimi, i riferimenti culturali e le lunghe sequenze girate in un'unica ripresa erano diventati il marchio distintivo di Gilmore Girls. Amy Sherman-Palladino era particolarmente attenta ai dettagli e perfezionista, alcune scene richiedevano decine di ciak per raggiungere il ritmo desiderato. Con il suo addio, la produzione perse progressivamente quell'approccio. Kelly Bishop ha riassunto la situazione con una frase piuttosto eloquente: "Semplicemente non è stata una stagione altrettanto forte, e questo perché Amy non c'era".

Ancora più diretta è stata la testimonianza di Jamie Babbit, che ha raccontato il cambiamento nella gestione delle riprese. Secondo il regista, la nuova parola d'ordine era ridurre le complicazioni e terminare il lavoro il prima possibile: "Il mandato era: non ci importa se è buono o no, vogliamo solo tornare a casa". Babbit ha spiegato che molte delle attenzioni riservate in precedenza alla costruzione delle scene vennero meno. Un cambiamento che contribuì a rendere la settima stagione diversa da quelle che l'avevano preceduta, alimentando nei fan la sensazione di trovarsi davanti a una versione meno autentica della serie.

La responsabilità, secondo Babbit, non fu soltanto del nuovo showrunner Phil Rosenthal, chiamato a raccogliere un'eredità creativa particolarmente impegnativa. A incidere fu anche la gestione della produzione, che affidò agli attori un ruolo importante nelle decisioni organizzative. Dopo sei stagioni caratterizzate da giornate di lavoro spesso molto lunghe, il cast aveva raggiunto il limite della sopportazione. La richiesta era semplice, poter tornare a casa in orario. Una necessità comprensibile per Lauren Graham, Alexis Bledel e gli altri interpreti, ma che comportò una semplificazione delle riprese e una riduzione dei tempi dedicati alla cura delle scene.

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Il documentario ricostruisce una fase complicata, nella quale l'assenza della visione originale e le esigenze di un cast ormai stanco finirono per influenzare il risultato finale. La storia di Gilmore Girls non si è fermata al controverso finale del 2007. Nel 2016 Netflix ha riportato sullo schermo Lorelai, Rory e gli abitanti di Stars Hollow con A Year in the Life, un revival di quattro episodi al quale Amy Sherman-Palladino ha partecipato nuovamente in veste di creatrice. L'occasione ha permesso di recuperare anche le celebri "ultime quattro parole", pensate da tempo per concludere la storia delle protagoniste.

Le rivelazioni raccolte in Drink Coffee, Talk Fast offrono ai fan una nuova prospettiva sulla stagione più criticata, senza cancellare le perplessità legate al suo finale. La vicenda dimostra quanto l'identità di una serie televisiva dipenda dalla visione di chi la crea, ma anche dalle condizioni in cui lavorano le persone coinvolte. Nel caso di Gilmore Girls, l'uscita di scena dei suoi autori e la necessità di rendere più sostenibili i ritmi produttivi si sono intrecciate, dando vita a una stagione che non è riuscita a replicare la magia delle precedenti.