Una rapina che non è ciò che sembra: lo spinoff di un'amata serie Netflix sta per tornare con la stagione 2

Pubblicazione: 03 maggio alle 09:00

Gli appassionati del franchise di Money Heist possono tirare un sospiro di sollievo: Berlino sta per tornare. La serie spinoff che ha debuttato il 29 dicembre 2023 farà il suo ritorno su Netflix il 15 maggio con una seconda stagione che promette di rivoluzionare non solo la narrazione, ma l'intera struttura del progetto. E non parliamo di semplici novità narrative: Netflix ha deciso di trasformare radicalmente il modo in cui presenta questo universo criminale al suo pubblico.



Money Heist, conosciuto in tutto il mondo come La Casa di Carta, si è affermato come uno dei pilastri dell'offerta Netflix. Con cinque stagioni trasmesse tra il 2 maggio 2017 e il 3 dicembre 2021, la serie spagnola ha conquistato critica e pubblico, ottenendo un impressionante 94% di gradimento su Rotten Tomatoes tra i critici e un solido 81% tra gli spettatori. Il racconto delle rapine orchestrate da un gruppo di criminali straordinariamente preparati ha tenuto incollati allo schermo milioni di persone, creando un fenomeno culturale che ha superato i confini linguistici e geografici.



Due anni dopo la conclusione della serie madre, Netflix ha deciso di esplorare più a fondo uno dei personaggi più carismatici e controversi del gruppo originale: Berlino, interpretato da Pedro Alonso. La prima stagione dello spinoff ha funzionato come prequel, ambientandosi anni prima degli eventi di Money Heist e concentrandosi su una rapina da 44 milioni di euro in gioielli a Parigi. Otto episodi che hanno permesso ai fan di scoprire il passato criminale di Berlino, con il ritorno di volti familiari come le investigatrici Raquel Murillo e Alicia Sierra, interpretate rispettivamente da Itziar Ituño e Najwa Nimri.

Ma è con la seconda stagione che Netflix opera un cambio di paradigma significativo. La piattaforma di streaming ha infatti deciso di separare le stagioni di Berlino in serie distinte e autonome. La prima stagione è stata rinominata "Berlino e i gioielli di Parigi", mentre la seconda porta il titolo evocativo di "Berlino e la Dama con l'ermellino". Ogni stagione viene ora presentata come una serie limitata a sé stante, pur appartenendo al più ampio universo di Money Heist.



Questa scelta strategica ha una logica precisa: ogni stagione segue una rapina completamente diversa, con dinamiche, location e obiettivi distinti. La seconda stagione vedrà Berlino e la sua banda impegnati in un colpo che inizialmente sembra puntare al furto di un dipinto, ma che in realtà nasconde un obiettivo ben più personale: vendicarsi dei ricattatori di Berlino, il Duca e la Duchessa di Málaga. Un intreccio che promette tensione, colpi di scena e quella complessità narrativa che ha reso celebre il franchise.



La vera sorpresa per i fan arriva però con il ritorno di Álvaro Morte nei panni di Sergio Marquina, meglio conosciuto come il Professore. Il fratello di Berlino e mente dietro tutte le rapine di Money Heist farà la sua comparsa nella seconda stagione, un elemento che nella prima stagione era completamente assente. Si tratta di un ritorno che promette di arricchire ulteriormente la mitologia del franchise, esplorando il rapporto tra i due fratelli in un periodo precedente ai grandi colpi che li hanno resi leggendari.

I nuovi otto episodi di "Berlino e la Dama con l'ermellino" arriveranno quindi su Netflix il 15 maggio, pronti a svelare come Berlino e la sua banda affronteranno una sfida che mescola furto d'arte e vendetta personale. Con il ritorno del Professore e la promessa di nuovi intrighi, la seconda stagione si preannuncia come un capitolo fondamentale per comprendere le origini del genio criminale che ha affascinato milioni di spettatori in tutto il mondo.